عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز اللغات بجامعة حلوان يطلق دورة تدريبية باللغة الإنجليزية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان، العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب جامعة حلوان وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وتعمل الدورات علي رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة، كما يتم تقديم الاستشارات للجهات التعليمية وذلك للنهوض بمستوى المعيدين والمدرسين المساعدين لمساعدتهم في تدريس اللغة للأغراض المتخصصة
و يقدم المركز  العديد من الخدمات منها: دورات تدريبية تأهيلية لسوق العمل في جميع اللغات الأجنبية والعلوم الإنسانية بالإضافة إلى دورات في اللغة العربية لغير الناطقين بها، كما يقدم خدمة الترجمة المعتمدة للمستندات للغة العربية وإليها، كذلك يتم إجراء امتحانات تحديد المستوي في اللغات الأجنبية  المختلفة مثل امتحان اللغة الأكاديمي المؤهل للالتحاق بالدراسات العليا  (التويفل)

ومن هذه الدورات التدريبية للطلاب اعلن المركز عن بدء تسجيل اسماء المتقدمين لدورة تنمية مهارات الطلاب باللغة الانجليزية و الترجمة  ، و من المقرر أن يبدأ تنفيذ الدورة بأجازة منتصف العام الدراسي .

وللتواصل والحجز يمكن التوجه لمركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالحرم الجامعى، كما يمكن الالتحاق والتسجيل في الدورات التدريبية والحصول على مواعيد الدورات والامتحانات من خلال الضغط هنا

جامعه الدورات التدريبية العام الدراسي كلية الاداب Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

اختفاء مطرب شهير في ظروف غامضة والنقابة تبحث عنه بالمستشفيات وأقسام الشرطة

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

دخل في غيبوبة.. العثور على مطرب التسعينيات حسن عبد المجيد فاقدا للوعي

5 قرارات عاجلة في الأهلي بسبب استمرار نزيف النقاط بالدوري

إيه دا | تعليق خالد الغندور على أداء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 29-12-2022

ظلم .. أول تعليق من مدرب سيراميكا كليوباترا عقب التعادل أمام الأهلي

ترشيحاتنا

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 29-12-2022

ستحدث الليلة.. السماء تتزين بظاهرة فلكية استثنائية في وداع عام 2022| شاهد

جريشة: الأهلي يستحق ركلة جزاء أخرى أمام سيراميكا

التفاصيل الكاملة لاجتماع وزيري دفاع سوريا وتركيا في روسيا لأول مرة منذ 2011

أحد أبطال قادرون باختلاف: شيخ الأزهر هو من اختارني للمشاركة بالاحتفالية

سعر عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 29-12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الثور 2023| بشرى للسناجل.. قصة حب جديدة في هذه الشهور

بقت قرعة.. فتاة تثير الجدل فى صالون تجميل بعد صبغ شعرها.. فيديو

مش مقتنع بيهم.. هل يتسبب كولر في رحيل نجمي الأهلي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبد والقوانص؟

فيديو

أهدافك أولا.. إزاي تستقبل السنة الجديدة ٢٠٢٣| اسأل مع داليا

أبّ لكل القادرين باختلاف .. مشاهد لا تنسى للرئيس السيسي اليوم | فيديو

تفاصيل ضرب لاعبي الزمالك.. وإنجاز جديد يحققه محمد صلاح

تطورات أزمة كهربا .. تغطية خاصة من صدى البلد | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ