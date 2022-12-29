مركز اللغات بجامعة حلوان يطلق دورة تدريبية باللغة الإنجليزية

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان، العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب جامعة حلوان وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وتعمل الدورات علي رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة، كما يتم تقديم الاستشارات للجهات التعليمية وذلك للنهوض بمستوى المعيدين والمدرسين المساعدين لمساعدتهم في تدريس اللغة للأغراض المتخصصة

و يقدم المركز العديد من الخدمات منها: دورات تدريبية تأهيلية لسوق العمل في جميع اللغات الأجنبية والعلوم الإنسانية بالإضافة إلى دورات في اللغة العربية لغير الناطقين بها، كما يقدم خدمة الترجمة المعتمدة للمستندات للغة العربية وإليها، كذلك يتم إجراء امتحانات تحديد المستوي في اللغات الأجنبية المختلفة مثل امتحان اللغة الأكاديمي المؤهل للالتحاق بالدراسات العليا (التويفل)

ومن هذه الدورات التدريبية للطلاب اعلن المركز عن بدء تسجيل اسماء المتقدمين لدورة تنمية مهارات الطلاب باللغة الانجليزية و الترجمة ، و من المقرر أن يبدأ تنفيذ الدورة بأجازة منتصف العام الدراسي .

وللتواصل والحجز يمكن التوجه لمركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالحرم الجامعى، كما يمكن الالتحاق والتسجيل في الدورات التدريبية والحصول على مواعيد الدورات والامتحانات من خلال الضغط هنا