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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التنظيم والإدارة : الإعلان اليوم عن نتائج مسابقة ألف إمام بالأوقاف |فيديو

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ - رئيس جهاز التنظيم والإدارة

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تفاصيل الإعلان عن وظائف جديدة في أماكن مختلفة بقطاعات الدولة.

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واضاف "صالح الشيخ" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، أن اليوم سيتم الإعلان عن مسابقة الأئمة عبر الموقع الخاص بالوظائف الحكومية، موضحاً أن هذه المسابقة جاءت بعد تصديق الرئيس السيسي علي توظيف ألف إمام هذا العام وألف آخرين العام القادم.

وتابع الدكتور صالح الشيخ أن الذين تقدموا لهذا الإعلان بلغ عددهم ١٥٩٨٨ شخص والذي تم انطباق أوراقهم بلغ عددهم ١٣ الف شخص والذي حضر الامتحان الالكتروني بلغ عددهم ٩٦١٨ متسابق والذي اجتازوا هذه الاختبارات ٨٥٥ شخص والذي نجح منهم بلغ عددهم ٥٤٨ فقط.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف جديدة وزارة الأوقاف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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