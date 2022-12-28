شاهد تفاصيل مبادرة الرئيس السيسي لدعم الصحة النفسية

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل مبادرة "رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية".



وقال حسام عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج رأي عام، المذاع عبر قناة تن، مساء اليوم الأربعاء، إن التوتر القلق والاكتئاب كلها أمور تدخل في الصحة، مضيفا أن التدريب والتأهيل للعاملين في الصحة النفسية أمر ضمن المبادرة.

المرض النفسي ليس عيبا



وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن المرض النفسي ليس عيبا، فالتوتر الزائد وغيره ضمن الأمور العادية لدي الكثيرين وتدخل في المرض النفسي.



وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن وزير الصحة يشدد على ضبط المنشآت الصحية النفسية.