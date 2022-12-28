رغم زيادتها.. محافظ الإسكندرية: نجحنا في تصريف وشفط مياه الأمطار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مبادرة حياة كريمة استهدفت 169 تابعا لـ3 قرى، مضيفا أن المواطنين في تلك القرى كانوا يعيشون «كأنهم بدو في الصحراء».

وأكد محافظ الإسكندرية خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة حياة كريمة اهتمت بتوصيل الخدمات للقرى في الإسكندرية، لافتا إلى أن المبادرة تحيي كرامة الإنسان المصري الذي يعيش في تلك المناطق بتوفير حياة كريمة.

وتابع أن مبادرة حياة كريمة تخدم ما بين 200 ألف إلى 250 ألف نسمة، مردفا أن هناك 17 قطاعا ونحو 125 مشروعا بقرى الإسكندرية بتكلفة أكثر من 3 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة ساعدت في تغيير المستوى الاجتماعي لمواطني القرى، مضيفا أنه تم إنجاز 70% حتى الآن.

واستطرد: «الهيئة الهندسية تعمل بكل جهد للانتهاء من مشروعات حياة كريمة.. أعطينا وعدا بإنجاز 100% من المشروعات مع نهاية مارس المقبل».

ولفت إلى أن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تستهدف العامرية أول والعامرية ثان.

وفيما يتعلق بجهود المحافظة لمواجهة موسم الأمطار، قال إن المحافظة نجحت في تصريف وشفط مياه الأمطار رغم زيادة الكميات عن العام الماضي.

ونوه بأن تكلفة مشروع تحويل مياه الأمطار للدلتا الجديدة تقدر بـ 760 مليون جنيه، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية شهدت سقوط ما بين 15 إلى 18 مليون متر مكعب أمطار.