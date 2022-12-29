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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تفرض بريطانيا قيودًا على المسافرين من الصين| داونينج ستريت يوضح

علم بريطانيا
علم بريطانيا

على الرغم من أن عدد من الدول الغربية قررت فرض قيود على المسافرين القادمين إلى الصين، بعد تفاقم الوضع الوبائي وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن المملكة المتحدة لم تفكر في هذا الأمر.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت إن المملكة المتحدة لا تفكر في فرض قيود السفر على القادمين من الصين.

وأعلنت الولايات المتحدة أنه يجب على جميع المسافرين من الصين تقديم فحص كورونا سلبي قبل الوصول للبلاد، وذلك اعتبارًا من 5 يناير المقبل.

واتخذت دول أخرى خطوات مماثلة في محاولة لمنع انتشار العدوى بها، فأعلنت ماليزيا عن إجراءات تتبع ومراقبة جديدة.

كما دعت الهند وكوريا الجنوبية وتايوان القادمين من الصين إلى إجراء اختبارات فحص كورونا.

من جانبها، أعلنت إيطاليا اليوم الأربعاء، إعادة إجراء اختبارات فحص فيروس كورونا الإلزامية للمسافرين القادمين من الصين بعد تفاقم الوضع بالمدن الصينية وزيادة حالات الإصابة بالوباء.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال وزير الصحة الإيطالي أورازيو سكيلاتشي اليوم الأربعاء، إن إيطاليا طلبت مسحات وتسلسل للفيروس لجميع المسافرين القادمين من الصين.

وأضاف سكيلاتشي أن "الإجراء ضروري لضمان مراقبة واكتشاف المتغيرات المحتملة للفيروس من أجل حماية الإيطاليين".

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