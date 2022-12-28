قلق بالغ.. طلب عاجل من الصحة العالمية للسلطات الصينية بشأن كورونا

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن "قلقه البالغ" حيال موجة الاصابات غير المسبوقة بكوفيد-19 في الصين، طالبا من بكين معلومات مفصلة عن مدى خطورة الوضع.

وقال تيدروس ادهانوم جيبرييسوس، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "منظمة الصحة قلقة جدا لتطور الوضع في الصين".

وأضاف: "بهدف إجراء تقييم كامل لما ينطوي عليه الوضع من أخطار، تحتاج منظمة الصحة العالمية الى معلومات أكثر تفصيلا عن خطورة المرض والحالات التي أدخلت المستشفيات والحاجات على صعيد وحدات العناية المركزة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد أكد أن فيروس كورونا (كوفيد-19) لن يكون آخر جائحة تواجهها البشرية، وحث جميع الدول على مساندة الجهود الأممية الرامية إلى ضمان أن يكون العالم مجهزا ومستعدا لمواجهة التحديات الصحية المقبلة.

جاء ذلك في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للتأهب للأوبئة الذي تحييه الأمم المتحدة في 27 ديسمبر من كل عام.

وقال جوتيريش "إن في مثل هذا الشهر قبل ثلاث سنوات، اكتشف الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 لأول مرة"، مشيرا إلى أن التكاليف كانت كارثية: "فقد أزهقت ملايين الأرواح، وأصيب مئات الملايين بالمرض. وتحطمت الاقتصادات، وحملت النظم الصحية عبئا ناءت به، وفقدت تريليونات الدولارات. وانحرفت جهود التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن مسارها".