يوم عيد لنا..أول مذيعة من ذوي الهمم تعلق على حضورها قادرون باختلاف

عبرت الإعلامية رحمة خالد، أول مذيعة من ذوي القدرات الخاصة، عن سعادتها بمشاركتها في احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الرابعة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت رحمة خالد، في مداخلة هاتفية ببرنامج رأي عام مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، المذاع عبر قناة تن، :"أنا بحب اطلع الكلام من قلبي ، مش أكون حافظة كلمتين وخلاص، لما الكلام يطلع من القلب يوصل للرئيس".

الاحتفالية جميلة

وأشارت الإعلامية رحمة خالد، أول مذيعة من ذوي القدرات الخاصة، إلي أن الاحتفالية جميلة بالنسبة لنا، و اليوم ده بيكون عيد لنا، مؤكدة أن الرئيس السيسي يستحق لقب أنه أب.

