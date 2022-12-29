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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق للشاب الذى عانقه السيسى باحتفالية قادرون باختلاف: ربنا جبر بخاطرى

السيسي
السيسي

عبر عمرو محمد شحاته، أحد أبطال قادرون باختلاف، الشاب الذى عانقه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفالية "قادرون باختلاف"، عن عميق سعادته بحضوره الحفل.

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وأضاف عمرو محمد شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى للتلفزيون المصري، أن مصر فيها كل حاجة حلوة، وربنا جبر بخاطرى عندما حضننى الرئيس السيسى وجبر بخاطرى، موضحا، أنا لم أحضر للقاء الرئيس وكل الكلام طلع من القلب للقلب.

 

استطعنا فيه تحقيق البسمة

 

وتابع عمرو محمد شحاته، أننا مجموعة من ذوى الإعاقة كان حلمنا تغيير المجتمع ولكن المجتمع بدأ تغييره منذ 2013 عندما وضع الرئيس السيسى دستورا، استطعنا فيه تحقيق البسمة، حتى 2018 وانطلاق "قادرون باختلاف 1".


 

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