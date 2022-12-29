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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقائه بمدير الطب الوقائي بوزارة الصحة

محافظ المنيا يبحث تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الأداء

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال الاجتماع

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مع الدكتور عمرو قنديل مدير قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، الإجراءات الوقائية بنطاق المحافظة، في إطار خطة وزارة الصحة للمرور المركزي على المحافظات لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الأداء، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة.

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أكد محافظ المنيا، على حرص القيادة السياسية على الاهتمام بقطاع الصحة وتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة من تجهيزات ومستلزمات طبية، وتدريب الكوادر البشرية، للارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، لافتا إلى أن المبادرات الرئاسية تعد نقلة نوعية في المجال الصحي ساهمت وبشكل كبير في الحد من تداعيات الأمراض المختلفة.

وأوضح المحافظ دعمه واهتمامه الشديد بالقطاع الصحي بالمحافظة باعتباره من أهم القطاعات الحيوية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر، مشيرا إلى تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشاد الدكتور عمرو قنديل بالدعم المستمر الذي تقدمه المحافظة يدا بيد مع وزارة الصحة والسكان، مؤكدا المضي قدما لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التعاون الوثيق والمتواصل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وهو ما يتم تنفيذه فعليا على أرض الواقع.
 

المنيا محافظ المنيا وزارة الصحة والسكان القيادة السياسية الخدمات الطبية المبادرات الرئاسية رؤية مصر 2030 المنظومة الصحية

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