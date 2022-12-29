ستات قادرة .. حبس سيدتين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي.. وكيلو جرام يحبس شخصين لاتجارهما فى الحشيش

حوادث الليل :

حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهن بتكوين تشكيلاً عصابياً

كيلو جرام يحبس شخصين لإتجارهما في الحشيش

سول لهم الشيطان أنهم قادرتين على خداع القانون مثل البشر ، الا ان رجال العدالة لا يتركون قط مجال للنفاذ بالجرائم دون المحاسبة ، و فى إطار ذلك نسرد حوادث نشرت ليلا في السطور القادمة .

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح عابدين، تجديد حبس سيدتين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهن بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين بعابدين.

وكانت قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس سيدتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهن بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين بعابدين.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث سيدتين بالقاهرة لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين بعابدين .

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (إحدى المواطنات- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من سيدتين لقيامهما بالحضور لمحل سكنها منتحلتا صفة مندوبتا مبيعات لبيع بعض مستلزمات النظافة وإقناعها بالفوز بجائزة مع زيادة المشتريات، وأثناء ذلك قاما بمغافلتها وسرقة (مبلغ مالى- بعض المشغولات الذهبية) من داخل الحقيبة الخاصة بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" - مقيمتان بدائرة قسم شرطة المطرية) أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين ، كما أضافتا لارتكابهما عدد من وقائع النصب بذات الأسلوب ، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليها على متطلباتهما الشخصية وكذا تصرفهما فى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "حسن النية" (صاحب محل لبيع المشغولات الذهبية- مقيم بدائرة قسم المرج) ، تم ضبطه.

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

وكانت قد قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكان قد تمكن نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض علي شخصين بعد ان ذاع صيتهم في الإتجار بالمواد المخدرة.

كانت معلومات قد توافرت أمام اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تفيد قيام شخصين لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

