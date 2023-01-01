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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاده.. معلومات عن محمد نوح صاحب أغنية شدى حيلك يا بلد

محمد نوح
محمد نوح

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد نوح الذى قدم عديد من الأعمال الغنائية والفنية التى تظل علامة فى تاريخ الغناء العربى. 

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الفنان الراحل محمد نوح. 

قدم محمد نوح عدد من الأدوار التمثيلية والتى وصل إلى 15 عملا فنيا كما قدم 20 عملا موسيقيا.

ولد محمد نوح بمدينة طنطا بدلتا النيل في الثامن من يناير عام 1937 وتخرج فى كلية التجارة جامعة الإسكندرية ثم نال دبلوم معهد الموسيقى العربية كما درس في جامعة ستانفورد الأمريكية التأليف الموسيقي.

وبدأ الراحل محمد نوح حياته في المسرح الغنائي المصري كمطرب وممثل كما اشتهر بقدرته الفائقة على عزف عدة آلات موسيقية بينها البيانو والعود والكمان والناي.

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محمد نوح 

ولحن محمد نوح موشحات وأغنيات لمطربين كبار بينهم نجاح سلام وعلي الحجار ومحمد الحلو ومحمد ثروت وعفاف راضي كما وضع الموسيقى التصويرية لعدد كبير من الأعمال الفنية وتولى إخراج عمل سينمائي بعنوان "رحلة العائلة المقدسة".

شارك فى بطولة عدد من الأفلام وهى " الزوجة الثانية' و'شباب في العاصفة' و'السيد البلطي" وقام بإخراج فيلم قصير يحمل اسم ' رحلة العائلة المقدسة' وابنته هى الإعلامية سحر نوح زوجة الإعلامى الرياضى مدحت شلبى .

اشتهر الفنان والمطرب محمد نوح بأغانيه الوطنية في فترة السبعينيات وخاصة أغنية "مدد مدد شدي حيلك يا بلد" التي أصبحت وقتها رمزا لأمل جيل تلك الفترة في نهوض بلدهم بعد حرب أكتوبر 1973.

وحاز محمد نوح على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1991 وجائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام.

محمد نوح ميلاد الفنان محمد نوح ذكرى ميلاد الفنان محمد نوح الفنان محمد نوح Arts Entertainment

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