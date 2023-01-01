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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 31 متهمًا لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 31 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 31 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.
وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 31 عاطلا بـ "القناطر الخيرية، وطوخ، وبنها، وشبرا الخيمة، والخانكة، وقليوب، وكفر شكر، وقها، وشبين القناطر، والخصوص، والعبور" وبحوزتهم 8 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين، والحشيش، البانجو، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة، والبودر".
وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وتم عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

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