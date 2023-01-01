عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يكرم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يكرم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية و

 


قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتكريم دينا بيومي مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة تقديراً على الجهود والنتائج المميزة التى حققتها الإدارة خلال  الفترة الأخيرة ، وفى إطار التشجيع والتحفيز على مواصلة الأداء المميز الذى يحقق رؤية واستراتيجية الوزارة.

لعبت  الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة دوراً فعالاً في مجال تحقيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع هيئة الرقابه الإدارية، فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة مع الوزارة، والعمل على تأهيل وبناء وتنمية  قدرات  العاملين بالوزارة بجميع المحافظات في مجالات تعزيز قيم النزاهة والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد.

واطلع الوزير على جهود  الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وخطتها للفترة الحالية والمقبلة، ومساهماتها  في مراجعة أعمال الإدارات المركزية بالوزارة والهيئات الشبابية والرياضية وتقديم تقاريرها الى الجهات ذات الاختصاص.

قدمت مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة الشكر  والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه اللامحدود لعمل الإدارة، موضحةً  أن الإدارة تسير فى عملها وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة من حيث حوكمة دولاب العمل داخل الوزارة والهيئات التابعة لها بغرض الحفاظ على المال العام ، وحوكمة نظم إدارته من خلال المراجعة والتدقيق المستمر للسياسات والإجراءات المتبعة.

وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة الرقابة الإدارية وزير الشباب الداخلية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاستراتيجية الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أتصوروا واحتفلوا برأس السنة ..وفاة زوج البلوجر مريم جودة المفاجأة تثير السوشيال ميديا

قرار عاجل من النيابة بشأن مُصوّر الفيديو الفاضح على كوبري بالقاهرة.. تفاصيل

إخلاء سبيل شاب وفتاة ارتكبا فعلا فاضحا على كوبري بالقاهرة.. تفاصيل

بيان عاجل من السعودية بشأن تداول فيديو سقوط ثلوج الكعبة | شاهد

اتجوزوا من شهرين .. تفاصيل وفاة زوج البلوجر مريم جودة بعد احتفالات رأس السنة

مفاجأة في اعترافات الفتاة والشاب مرتكبي الفعل الفاضح أعلى كوبري في القاهرة

انحصار الدولار يهبط بأسعار الذهب اليوم الأحد 1-1-2023

توقعات برج الجوزاء 2023 في الحب والزواج والمال والعمل

ترشيحاتنا

خالد عبد الغفار: المشروع الرئاسي لدعم الوحدات الصحية إنجاز كبير

يوم 11 يناير.. لجنة المسابقات تفجر مفاجأة عن أزمة كهربا

صندوق النقد الدولي يحذر من عام صعب للاقتصاد العالمي في 2023

تشكيل باريس سان جيرمان أمام لانس في الدوري الفرنسي

وزير الصحة: أعراض متحور يوم القيامة تمتد من 5 إلى 7 أيام

مفتي الجمهورية: بلادنا تعرضت لانتشار أفكار متطرفة مغلوطة عن مكانة المرأة ودورها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتنام تحت بيتي4 سنين.. طليقة سعد الصغير تكشف أسراراعن علاقتهما بفيديو صادم

مات في عز الفرحة .. آخر صور للبلوجر مريم جودة مع زوجها

خطيرة جدا على الغدة الدرقية.. احذر تناول هذه الأطعمة

صورة أثارت الجدل على السوشيال ميديا..ما السبب وراء السخرية من ملابس ميسي

فيديو

بتنام تحت بيتي4 سنين.. طليقة سعد الصغير تكشف أسراراعن علاقتهما بفيديو صادم

وفاء مكي أبكتني ولم أُنجب لهذا السبب.. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل حياتها

نزّلت عمرو مصطفى بالبيجاما من بيته.. أبرز تصريحات محمد حماقي في "صاحبة السعادة"

ندم وأزمات في حياته.. تصريحات مثيرة لمحمد رمضان مع منى الشاذلي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

اﻟﻤﺰﻳﺪ