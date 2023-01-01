وزير الشباب والرياضة يكرم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة



قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتكريم دينا بيومي مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة تقديراً على الجهود والنتائج المميزة التى حققتها الإدارة خلال الفترة الأخيرة ، وفى إطار التشجيع والتحفيز على مواصلة الأداء المميز الذى يحقق رؤية واستراتيجية الوزارة.

لعبت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة دوراً فعالاً في مجال تحقيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع هيئة الرقابه الإدارية، فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة مع الوزارة، والعمل على تأهيل وبناء وتنمية قدرات العاملين بالوزارة بجميع المحافظات في مجالات تعزيز قيم النزاهة والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد.

واطلع الوزير على جهود الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وخطتها للفترة الحالية والمقبلة، ومساهماتها في مراجعة أعمال الإدارات المركزية بالوزارة والهيئات الشبابية والرياضية وتقديم تقاريرها الى الجهات ذات الاختصاص.

قدمت مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه اللامحدود لعمل الإدارة، موضحةً أن الإدارة تسير فى عملها وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة من حيث حوكمة دولاب العمل داخل الوزارة والهيئات التابعة لها بغرض الحفاظ على المال العام ، وحوكمة نظم إدارته من خلال المراجعة والتدقيق المستمر للسياسات والإجراءات المتبعة.