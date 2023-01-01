اللقطات الأولى لحريق قرية الموشيه بالوادي الجديد.. والمحافظ يحيل المتسبب للنيابة

نشب بعد ظهر اليوم حريق بإحدى مزارع النخيل بمنطقة عين النبقة بقرية الموشية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد دون اية خسائر بشرية.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، إخطارا بالحريق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والحماية المدنية والشرطة، وتمت إقامة منطقة عازلة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى حظائر الماشية والمنازل المجاورة.

وقامت قوات الدفاع المدني بدفع 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وجاري عمليات التبريد النهائية.

يقول احد المواطنين فوجئنا بالسنة اللهب تمتد الي عنان السماء بالمنطقة الشرقية بعين النبقه في الاعشاب الجافه وزراعات النخيل وذلك علي مساحة 20 فدان حيث تم ابلاعغ الشرطه وعلي الفور تم التنسيق والتعاون بين رجال الحماية المدنية والوحدات المحلية القروية بمركز الداخلة .

واضاف أنهم بذلوا جهدا غير عادي في السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع بمزرعة النخيل وارتفعت السنة اللهب الامر الذي أحدث حالة من الهلع والفزع بين الأهالي بسبب انتقال النيران لأكثر من مكان بسبب سرعة الرياح.

وجرى على الفور تعزيز قوات الاطفاء بالدفع بعربات"النقالي" التابعه للوحدات المحليه لمنع امتداد النيران الي مناطق اخري سكنيه مجاوره.

وكان اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقي بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود حريق كبير بمنطقة بئر النبقة بقرية الموشية، وعلى الفور تم إبلاغ العميد مصطفي عبد الحي مسئول الحماية المدنية بالمحافظة والمقدم مصطفي جلال والنقيب صبحي طه من قوة مركز الداخلة وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية، كما جرى استدعاء وحدات إطفاء إضافية من مركزى بلاط الخارجة للمشاركة في إطفاء الحريق، بدعم الوحدات المحلية القروية المجاورة للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة وتم تحرير بمحضر بالحريق وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ووجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة الوقوف على أسباب الحريق الذي نشب بمنطقة زراعات بقرية الموشية بمركز الداخلة، وإحالة المتسبب للنيابة العامة لتعريض حياة المواطنين للخطر والتسبب في إهدار الممتلكات العامة والخاصة.

و أعرب المحافظ عن تقديره وشكره لجهود قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز في السيطرة على الحريق منذ اشتعاله في تمام الواحدة والنصف ظهرا حتى الانتهاء من الإخماد والتبريد في الرابعة عصرًا، دون وقوع خسائر في الأرواح أو نفوق للماشية بالحظائر الموجودة، وتأمين المنازل السكنية المجاورة ومنع إمتداد النيران إليها.

جانب من الحريق (1)

جانب من الحريق (2)

جانب من الحريق (3)

جانب من الحريق (4)

جانب من الحريق (5)

جانب من الحريق (6)