عطية الفيومي: أصحاب 1500 محل فقط تقدموا للترخيص من إجمالي 8 ملايين

أكد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال، أن أكثر من 8 ملايين محل تقدم من أصحابهم 1500 محل فقط، مضيفا أن هذا طبيعة المواطنين، والبعض يعمل آخر دقيقة.

وأضاف عطية الفيومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أننا نعمل على إنجاز المهمة بشكل سريع، ووجه تصيحة للناس “روح والدنيا فاضية بدل ما تروح في الزحمة”.

َوأشار عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال، إلى أن هذا الامر طبيعي ومتوقع تماما، وفي غضون عامين ستكون كل المحال مرخصة.

