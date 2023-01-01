وزير الصحة: أعراض متحور يوم القيامة تمتد من 5 إلى 7 أيام

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل دعم الدولة للوزارة، وكذلك ملف الصحة الخاص بالرعاية اللائقة، وقوائم الانتظار وغير اللائقين، إلى جانب فترة أعراض متحور يوم القيامة، ومدى خطورته.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إلى أنه فيما يخص إصابات الفيروسات المخلوية والتنفسية؛ فإن الأمور مستقرة، مشيرًا إلى أن متحور الصين الجديد (يوم القيامة) يتميز بسرعة الانتشار، ولا يوجد له آثار مقلقة عن المتحورات الأخرى؛ إنما هو متحور فرعي عن أوميكرن؛ ووفياته ضئيلة.

وأشار إلى أن أعراض متحور يوم القيامة قد تمتد من 5 أيام وتنتهي بمرور 7 أيام على الإصابة، مطالبًا المواطنين بتوخي الحيطة والحذر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بكورونا، مؤكدًا أن جهات الرصد التابعة لوزارة الصحة تتابع أي متحورات للفيروسات في مصر.