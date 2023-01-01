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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خالد عبد الغفار: المشروع الرئاسي لدعم الوحدات الصحية إنجاز كبير

وزير الصحة
وزير الصحة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل دعم الدولة للوزارة، وكذلك ملف الصحة الخاص بالرعاية اللائقة، وقوائم الانتظار وغير اللائقين، إلى جانب فترة أعراض متحور يوم القيامة، ومدى خطورته.

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك أولوية قصوى في استقدام كل مستلزمات العمليات الجراحية من الخارج.

وأشار إلي  أن الدولة تتكلف 7 مليارات جنيه، سنويًا، وقد تصل إلى 9 مليارات بخصوص العلاج على نفقة الدولة، كما يتم العمل على تطوير 5400 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، بتكلفة 6.5 مليار جنيه سنويًا.

وأكد أن المشروع الرئاسي لدعم الوحدات الصحية؛ يُعد إنجازًا كبيرًا لدعم المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الأمور الصحية، بخصوص جائحة كورونا، مطمئنة، ولم يتم رصد زيادات في الإصابات التي تحتاج رعاية مُركزة، أو وجود وفيات، مشيرًا إلى أن مصر في أفضل حالاتها منذ 3 سنوات، في هذا الملف.

وحده صحيه جائحة كورونا أحمد موسى وزير الصحة الوحدات الصحية المنظومة الصحية

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