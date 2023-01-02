عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خليل البلوشي يشارك جمهوره بصورة له من مصر.. ويعلق: مرحباً بالعام الجديد

صدى البلد

شارك المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي ، جمهوره بصورة له عبر حسابه الرسمى بموقع  التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وكتب خليل البلوشى “ مرحباً بالعام الجديد لاعام اخر من التحديات والعمل عام آخر من الطموح ومواصلة المشوار عام آخر من الشغف للمهنة التي احب للحياة بكل تفاصيلها ”.

 

أعرب المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، عن سعادته بتكريمه في مصر كأفضل معلق رياضي عربي لعام 2022، بينما نشر مقطع فيديو كوميدي له في احدى شوارع القاهرة أثناء طلبه لخدمة التوصيل.

 

وفي مشهد طريف، نشر البلوشي مقطع فيديو قصير له على موقع تيك توك يظهر فيه أثناء ركوبه موتوسيكل صيني في أحد شوارع القاهرة.

وحصد الفيديو الذي لم يتخطى ال 20 ثانية فقط اعجاب الآلاف حيث يظهر خليل وهو يعقد على جلبابه مستعدا لركوب دراجة نارية التابعة لإحدى شركات التوصيل أثناء تواجده في القاهرة لتكريمه للمرة الثانية في مصر كافضل معلق عربي.

وكان البلوشي شديد السعادة وأصر على توثيق تلك اللحظة على هاتفه الخاص ونشرها على صفحته على موقع الفيديوهات القصيرة تاكيدا على حبه لمصر والمصريين.

مصر انستجرام العام الجديد خليل البلوشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث تصادم مروع بالإسكندرية يثير الفزع على السوشيال ميديا

رجع 1100 جنيه تاني|تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع 5 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الحديد والأسمنت

قرار عاجل من النيابة بشأن مُصوّر الفيديو الفاضح على كوبري بالقاهرة.. تفاصيل

مفاجأة في اعترافات الفتاة والشاب مرتكبي الفعل الفاضح أعلى كوبري في القاهرة

إخلاء سبيل شاب وفتاة ارتكبا فعلا فاضحا على كوبري بالقاهرة.. تفاصيل

كولر يمنح الضوء الأخضر لرحيل 6 لاعبين من الأهلي

أمطار رعدية غزيرة والصغرى تصل 3 درجات.. ماذا يحدث في طقس اليوم؟

ترشيحاتنا

5 أبراج تواجه أزمة مالية في بداية السنة الجديدة 2023 .. العذراء الأبرز

الفراخ بـ50 والبيض تخطى 90 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

3 أفعال تعرض صاحبها للهلاك.. علي جمعة: أخرجت آدم من الجنة ولعنت إبليس

الذهب في النازل ومفاجأة في سعر الدولاراليوم.. نشرة خدمات صدى البلد

تشجعه على القتل .. لعبة تظهر بشكل مفاجئ للأطفال أثناء تصفح هاتفهم

المواطنون في الملاجئ.. انقطاع الكهرباء عن العاصمة الأوكرانية كييف جراء القصف الروسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ..عرض شائع للسكتة الدماغية يتجاهله كثيرون

أحذري تناول هذا النوع من القهوة يسبب كوارث للقلب

انتبه إليها قبل فوات الآوان .. علامات خروج الحصوات من الكلى

الحق نفسك.. 4 عادات صباحية هي المسؤولة عن زيادة وزنك!

فيديو

بـ وصلة رقص على المسرح..انتهاء الخلاف بين أصالة وإليسا في ليلة رأس السنة

بتنام تحت بيتي4 سنين.. طليقة سعد الصغير تكشف أسراراعن علاقتهما بفيديو صادم

وفاء مكي أبكتني ولم أُنجب لهذا السبب.. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل حياتها

نزّلت عمرو مصطفى بالبيجاما من بيته.. أبرز تصريحات محمد حماقي في "صاحبة السعادة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

اﻟﻤﺰﻳﺪ