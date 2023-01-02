خليل البلوشي يشارك جمهوره بصورة له من مصر.. ويعلق: مرحباً بالعام الجديد

شارك المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي ، جمهوره بصورة له عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وكتب خليل البلوشى “ مرحباً بالعام الجديد لاعام اخر من التحديات والعمل عام آخر من الطموح ومواصلة المشوار عام آخر من الشغف للمهنة التي احب للحياة بكل تفاصيلها ”.

أعرب المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، عن سعادته بتكريمه في مصر كأفضل معلق رياضي عربي لعام 2022، بينما نشر مقطع فيديو كوميدي له في احدى شوارع القاهرة أثناء طلبه لخدمة التوصيل.

وفي مشهد طريف، نشر البلوشي مقطع فيديو قصير له على موقع تيك توك يظهر فيه أثناء ركوبه موتوسيكل صيني في أحد شوارع القاهرة.

وحصد الفيديو الذي لم يتخطى ال 20 ثانية فقط اعجاب الآلاف حيث يظهر خليل وهو يعقد على جلبابه مستعدا لركوب دراجة نارية التابعة لإحدى شركات التوصيل أثناء تواجده في القاهرة لتكريمه للمرة الثانية في مصر كافضل معلق عربي.

وكان البلوشي شديد السعادة وأصر على توثيق تلك اللحظة على هاتفه الخاص ونشرها على صفحته على موقع الفيديوهات القصيرة تاكيدا على حبه لمصر والمصريين.