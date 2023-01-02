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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب جامد|خالد الغندور ينشر صورة لـ عبد الله السعيد قبل مباراة الأهلي وبيراميدز

صدى البلد

نشر الإعلامي خالد الغندور ، صورة لـ عبد الله السعيد لاعب نادى بيراميدز ، قبل مواجهة النادى الأهلي في السابعة مساء اليوم . 

 

وكتب خالد الغندور “ لاعب جامد و اضافة لأي فريق ”.

 

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضم مصطفى سعد ميسي لاعب الفريق لقائمة مباراة بيراميدز المرتقبة غدًا.

وكتب احمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مصطفى سعد ميسي في قائمة مباراة الأهلي أمام بيراميدز، في الظهور الأول للاعب بالمباريات".

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء غدا الاثنين مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز .
 

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