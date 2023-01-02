كيفية الاستعلام عن الخدمات الإلكترونية للمحاكم والدعاوى القضائية

يبحث عدد كبير من راغبي الحصول على الخدمات المقدمة من وزارة العدل بشكل إلكتروني للمواطنين والقضاة وبعض الخدمات الإدارية الأخرى التي يستفيد منها الجميع المتعاملين مع الوزارة.

الموقع الالكتروني لوزارة العدل

وفرت وزارة العدل عددا من الخدمات الإلكترونية، للتسهيل على المواطنين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية الحصول المعلومات اللازمة للاستعلامات القضائية لجلسات المحاكم والدعاوي القضائية، وهي كالتالي:-

الاستعلام عن رول جلسة

الاستعلام عن موقف دعوى

الاستعلام عن رول دعوى

الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

خدمات الكترونية تقدم لأعضاء الجهات و الهيئات القضائية

خدمات الإدارات القانونية

خدمات الجهات الطبية

كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل

يمكن استخدام الخدمة التي أتاحتها وزارة العدل علي الموقع الكتروني لها للدخول إلى بوابتها علي الانترنت، عبر الرابط الآتي:

https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx

وبعد الدخول علي الموقع يظهر لك قائمة الخدمات الإلكترونية 4 نوافذ:-

الاستعلام عن رول جلسة

الاستعلام عن موقف دعوى

الاستعلام عن رول دعوى

الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

واختيار الخدمة واستكمال المعلومات المطلوبة

الاستعلام عن رول جلسة

ويمكن الاستعلام عن رول جلسة بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبيل في اي مكان او من علي الكمبيوتر.

الاستعلام عن رول جلسة

الاستعلام عن موقف دعوى

ويمكن الاستعلام عن موقف دعوي، بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبيل في اي مكان او من علي الكمبيوتر.

الاستعلام عن موقف دعوى

الاستعلام عن رول دعوى

ويمكن الاستعلام عن رول دعوي، بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية باتباع التالي:-

الاستعلام عن رول دعوى

الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

ويمكن الاستعلام عن وجود استئناف من عدمة، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبيل في اي مكان او من علي الكمبيوتر.