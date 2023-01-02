الأوقاف: إقبال كثيف على الدروس المنهجية للواعظات

أقيمت الدروس العلمية والدعوية المنهجية ‏لواعظات الأوقاف، بمساجد الجمهورية وسط إقبال من السيدات ، ‏واللاتي أشدن ‏بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي ‏المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد. ، وذلك في إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، و ‏ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، من خلال ‏رسائلها المتعددة .



فمن مسجد الأبرار بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ فاطمة ‏إسماعيل في مادة السيرة النبوية‎.‎

ومن مسجد النور شطورة بسوهاج، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏أمل السيد جاد الرب السيد في مادة السيرة النبوية‎.‎

ومن مسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها ) بالقاهرة، أقيم الدرس ‏المنهجي للواعظة/ سحر شعبان سنوسي في مادة السيرة النبوية‎.‎

ومن مسجد الكبير بالدقهلية ، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ نهى ‏المتولي مصطفى في مادة السيرة النبوية‎.‎

ومن مسجد الفاروق بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ سناء محمد عبدالله في مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ مرفت عزت في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد الأميرة بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ نسرين ‏شطا في مادة التفسير وعلوم القرآن‎.‎

ومن مسجد الزهراء بسوهاج، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ فاطمة ‏محمد محمد في مادة التفسير وعلوم القرآن‎.‎

ومن مسجد أبو بكر الصديق بفاقوس الشرقية أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة/ رضا محمد حسين في مادة التفسير‎.‎

ومن مسجد الغنايمة بالشرقية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ مروة ‏إسماعيل محمد أحمد في مادة التفسير‎.‎

ومن مسجد النصر مركز ببا بني سويف، أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة/ نرمين أحمد نادي في مادة الفقه‎.‎

ومن مسجد فاطمة الشربتلي بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏عبير الصاوي في مادة الفقه‎.‎

ومن مسجد الهدى بالإسكندرية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏ناهد حسن عمران في مادة الفقه‎.‎

ومن مسجد عمر بن الخطاب بالفيوم، أقيم الدرس المنهجي للواعظة آيات محمود عبدالفتاح في مادة الفقه.

ومن مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة أقيم الدرس المنهجي للواعظة غادة الإبياري في مادة الفقه.

ومن مسجد القبلي ببني سويف، أقيم الدرس المنهجي للواعظة طمة محمد حامد‎.‎

ومن مسجد الكبير بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة إيمان ‏أحمد شعبان‎.‎

ومن مسجد الهداية بدمنهور البحيرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة ‏سمية صبري‎.‎