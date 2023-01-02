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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غدا.. مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة حول الأوضاع في سوريا

صدى البلد

يبدأ ممثلو الدول الأعضاء المنتخبة في مجلس الأمن الدولي اعتبارا، من غد /الثلاثاء/، مهام عملهم للعام الجديد، وهم يمثلون حكومات الدول التي تم انتخابها في عضوية مجلس الأمن للعام (2023 – 2024)، وهي كل من (الإيكوادور واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا).
كما تشغل اليابان اعتبارا من بداية العام الجديد مقعد الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، الذي سيستأنف عقد جلساته بصورة مؤقتة اعتبارا من غد الثلاثاء، نظرا لموسم عطلات "الكريسماس" وبداية العام الجديد.
ومن المقرر أن تكون الأوضاع في سوريا بداية نقاشات مجلس الأمن الدولي في العام الجديد، حيث سيتم عقد جلسة استماع مفتوحة حول الأوضاع في سوريا، تعقبها جلسة تشاور مغلقة خاصة بملف "التسلح الكيميائي السوري" وسيكون المتحدث الرئيسي في تلك الجلسة نائب الممثل السامي للأمين العام للأمم المتحدة لشئون نزع السلاح إيبو إديديجي.
وكشفت مصادر في مجلس الأمن الدولي عن أن هناك مسودة قرار بتمديد العمل بآلية المساعدات العابرة للحدود لسوريا لمدة ستة أشهر أخرى للعام 2023، حيث أن عملية التصويت على قرار تمديد آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا كان مفترض التصويت عليه في 30 ديسمبر 2022 إلا أن ذلك لم يحدث.
وينص القرار الأممي رقم 2642 الصادر في 12 يوليو 2022 الخاص "بآلية المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا" على إمكانية تمديد العمل بتلك الآلية لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر إضافية بموجب قرار خاص بذلك يصدره مجلس الأمن، وهو ما كان مفترض حدوثه في 30 ديسمبر الماضي.
إلا أن مصادر مجلس الأمن كشفت عن أن قرار تمديد العمل بآلية المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا قد تم الانتهاء من عمل مسودته بالفعل وأنها جاهزة للتصويت عليها، غير أنه لم يتحدد حتى الآن على جدول أعمال المجلس تاريخ انعقاد جلسة التصويت على قرار التمديد، مشيرين إلى احتمالية إرجاء الأمر إلى ما بعد انتهاء موسم العطلات السنوي.
من ناحية أخرى.. تعقد لجنة شئون العاملين العسكريين في الأمم المتحدة اجتماعها السنوي، يوم الجمعة القادم الموافق السادس من يناير، وهو ما تم إدراجه على أجندة اجتماعات المجلس هذا الأسبوع. 

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