وزير الكهرباء: مشروعات الهيدروجين الأخضر توفر 100 ألف وظيفة جديدة

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن هناك انخفاضا في معدل استهلاك الوقود بما يساهم في التصدير للخارج.

وأوضح خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاستثمارات في القطاع من ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢١ بلغت ٣٥٥ مليار جنيه، مشيرا إلى أن مركز التحكم القومي تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية سيتم الانتهاء منه في نهاية ٢٠٢٣، قائلا: “وهو مشروع على أعلى مستوى”.

وكشف أن الوزارة تسعى للوصول إلى ٦٠% من الطاقة المتجددة وفق استراتيجية ٢٠٣٥، قائلا: “ووفق المخطط الأخضر ٢٠٤٠ نستهدف الوصول إلى ٧٢% في الطاقة المتجددة”.

وتوقع أن منظومة الطاقة المتجددة ستطغى على إنتاج الطاقة في مصر خلال ١٥ أو الـ ٢٠ سنة المقبلة، لاسيما وأنها طاقة غير مكلفة مثل طاقة الرياح والشمسية.

وأشار إلى جهود الوزارة في تنمية إنتاج الهيدروجين الأخضر، متوقعا أن يكون هناك ما يقرب من ١٠٠ ألف وظيفة في ظل التوسع لهذا النوع من الطاقة.

وأكد التوسع في العدادات الكودية، مؤكدا أن إجمالي عدادات الكهرباء في مصر ٣٩،٤ مليون عداد بينها ١٤ مليون مسبوقة الدفع.

فيما أشاد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود التي تقوم بها وزارة الكهرباء مما وضع مصر في مكانة متقدمة في ملف الطاقة المتجددة.