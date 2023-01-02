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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طوفان أزرق.. أسوان يضرب الزمالك بهدفين في شوط أول ناري لأبناء الجنوب .. فيديو

أسوان
أسوان

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، الشوط الأول أمام الزمالك بالتقدم بهدفين دون رد في المباراة المقامة بينهما في الجولة الـ 11 من منافسات الدوري الممتاز .

وتقدم أسوان بهدف ذاتي لمحمد عبدالغني في مرماه في الدقيقة 4، وأضاف ديلسون مهاجم أسوان الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع .

وظهر أسوان بشكل مميز للغاية في الشوط الأول، وأضاع لاعبوه عدد من الفرص التي كانت من الممكن أن تكتب نتيجة كبيرة مفاجئة على حساب الأبيض لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم أسوان بهدفين دون رد.

ويلعب أسوان بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : عمرو حسام

خط الدفاع : ميدو مصطفى وأحمد كاستيلو وإسلام صالح وعلي فتحي .

خط الوسط : أياجوا وعماد فتحي وأحمد خالد .

خط الهجوم : محمد ناجي وأحمد بلحاج وديلسون .

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد .

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - إمام عاشور.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا"

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