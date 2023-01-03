الأداء يتحسن من مباراة لأخرى.. حارس أسوان يكشف نصائح أيمن الرمادي للاعبين

أكد عمرو حسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في نادي أسوان، أن مستوى الفريق يتحسن مباراة تلو الأخرى، مشيرا إلى أن أيمن الرمادي مدرب الفريق يلعب على الفوز وتحقيق نتائج إيجابية دائما.

وقال عمرو حسام في تصريحات لبرنامج «كورة كل يوم» المذاع على شاشة قناة «الحياة»: «أيمن الرمادي يتحدث معي دائما لعدم اللعب على الكرات الطويلة، واللعب بهدوء بالكرة على الأرض».

وتابع: «لم ألمس سامسون أو الكرة في اللعبة المثيرة الأخيرة في اللقاء».

يُذكر أن أسوان حقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الإثنين، على استاد أسوان، في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.