روسيا: مقتل 6 جنود سوريين في غارات إسرائيلية على دمشق

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مقتل 6 جنود سوريين؛ إثر الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة (دمشق) في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين.



وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليج إيجوروف - وفقا لوكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء- إن أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وجهت ضربات جوية من منطقة هضبة الجولان دون دخول المجال الجوي السوري، استهدفت مواقع في العاصمة دمشق، موضحا أن الغارات أسفرت عن مقتل 6 جنود سوريين وإصابة 3 آخرين.



وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت - أمس - مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي ومحيطه؛ ما أسفر أيضا عن خروج المطار عن الخدمة قبيل إعلان وزارة النقل السورية عودته إلى الخدمة مجددا في وقت لاحق بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف.