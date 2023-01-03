هل تنزيل التطبيقات من خارج جوجل بلاي يُعرض جهازك للاختراق؟ خبير يجيب

أكد أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الفترة التي تأتي بعد أي تريند سواء فترة الأعياد أو خبر منتشر على السوشيال ميديا، يصاحبها اصطياد إلكتروني مؤكد بنسبة 100%، مشيرًا إلى أهمية توخي الحذر بعد وجود أي تريند عالمي، وذلك بتجنب أية روابط وهمية.

وقال "طارق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تحديث نظام التشغيل لكل من الموبايل والحاسب الآلي لا يبطئ الجهاز كما يظن البعض، لافتًا إلى أنه كلما كان نظام التشغيل قديمًا يكون أكثر عرضة للاختراق والفيروسات.

وأوضح أن مجرد الضغط على اللينك لا يعني أن ذلك سيكون مؤثرًا، ولكن مستوى الضغط على اللينك هو ما يحدد خطورته، فمن الممكن أن يتم السماح بتنزيل تطبيق يحصل على إذن، ومن هنا يستطيع اختراق الهاتف بنسبة 100%.

ونوه إلى أن تنزيل التطبيقات من خارج المتجر الرئيسي يتسبب في اختراق جميع بيانات الهاتف، كالواتساب الذهبي على سبيل المثال.



