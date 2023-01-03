العثور على جثة شخص مشنوقا داخل جمعية خيرية بالشرقية

عثر أحد أهالي مركز فاقوس بمحافظة الشرقية على جثة رئيس جمعية خيرية مشنوقا داخل مقر الجمعية بنطاق المدينة، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المستشفى، وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية لبيان إذا ما كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على "ياسر. إ"، 65 عاما، رئيس جمعية خيرية بمدينة فاقوس، جثة هامدة ادعاء حادث شنق بحبل داخل مقر الجمعية بنطاق دائرة المركز.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى يتولى أعمال رئاسة الجمعية الخيرية، وليلة أمس تأخر عن موعد عودته، وعندما ذهب أحد أفراد أسرته للاطمئنان عليه وجده جثة هامدة ومشنوقا بحبل.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس، وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية لبيان إذا ما كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.