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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الليثي: أسواق الذهب مرتبطة باتجاهات البنوك المركزية نحو الفائدة سواء بالرفع أو التثبيت

سوق الذهب
سوق الذهب

أكد هشام الليثى محلل أسواق الذهب والمعادن، أن سوق الذهب العالمي خلال 2023 مرتبط بصورة مباشرة باتجاهات البنوك المركزية نحو الفائدة سواء بمزيد من الرفع في أسعار الفائدة أو إبطاء وتيرة صعود الفائدة وهو ما سيكون له انعكاسات مباشرة على سعر أونصة الذهب التي تسجل مستويات تقترب من 1827 دولار قبل إغلاق الأسواق بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

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وأوضح هشام الليثى ، أن أقرب نقطة مقاومة للذهب عند 1830 دولارا للأونصة عالميا وفي حالة تجاوز هذه النقطة فإن الذهب سيستهدف نقطة 1870 دولار، وهذا نتيجة طبيعية بسبب الإقبال نحو الذهب كملاذ آمن وأحد أهم وسائل التحوط.


وأشار هشام الليثي إلى أن تصريحات كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، والتي قالت فيها إن عام 2023 سيكون أكثر صعوبة و الجميع سيشعر بالركود في الاقتصاد العالمي، ستدعم الذهب في الربع الأول من العام الجديد، مؤكداً أن توقعات الاقتصاد العالمي السلبية ستكون أحد دعائم الذهب وقد تشهد الاونصة مستويات 1900 دولار خلال وقت قريب.

 

وأوضح محلل أسواق الذهب ، أن توقعات تباطؤ الاقتصاد الصيني هذا العام بسبب عودة الإغلاق لبعض المناطق نتيجة تفشي فيروس كورونا سيكون آثاره مباشرة على الذهب والذي يكسب مزيد من الثقة لدى المستثمرين، لأن المعدن الثمين هو الرابح الأكبر من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.

 

وقال "الليثي"، أن ارتفاع أسعار الفائدة وتعزيز الدولار قد يضغطان على الذهب لبعض الوقت هذا العام ، لكن بوتيرة أقل من المتوقع وسط موجات التضخم المرتفعة والتي تستمر حتى النصف الثاني من 2023 وهذا ما يعطي مزيد من الدعم للذهب في الربع الأول من 2023.

واختتم هشام الليثي، أن الذهب يترقب هذا الأسبوع الإعلان عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة غداً الأربعاء ، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تقرير التغير في وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي وفي حالة أن جاءت الوظائف إيجابية فان الذهب قد يشهد بعض الانخفاض، وفي حالة ضعف التوظيف فإن الذهب قد يتلقى مزيد من الدعم وحدوث ارتفاع فيه ليستهدف 1850 دولار على المدى المتوسط.

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