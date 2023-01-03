تراجع 600 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب ببداية 2023

تشهد أسعار الذهب في مصر نوعا من الاستقرار، بعد موجة الغلاء في الآونة الأخيرة، وذلك لجميع أنواع الأعيرة المختلفة.

وهوت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، في ثالث أيام العام الجديد 2023؛ مقارنة بالارتفاع الذي وصل إليه الأيام الماضية، إذ وصلت أسعاره ذروتها محققة أعلى سعر الخميس 15 ديسمبر الماضي.

وشهد سعر الجنيه الذهب هبوطا قدره 600 جنيه دفعة واحدة مقارنة بأسعار الجمعة 23 ديسمبر، حيث سجل 14.000 جنيه، فيما سجل اليوم 13.400 جنيه.

وتراجع سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 إلى 934 جنيها مجددا بعدما تخطى 1100 جنيه في وقت سابق، بينما هبط سعر الجرام عيار 18 إلى 1,436 جنيها بعدما تخطى 1500 جنيه.

وهبطت أسعار الأصفر نتيجة رفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس، كما تراجع الجنيه الذهب بقيمة 1800 جنيه مقارنة بيوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه.

تراجع أسعار الذهب

وهبط عيار 21 اليوم ليسجل 1.635 جنيه للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس 15 ديسمبر بفارق 265 جنيهًا، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 934 جنيها، وعيار 14 سجل 1,090 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

وعودة لمحلات الصاغة المصرية، فهبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء استمرارا لموجة خسارة كبيرة، وسجل الجرام عيار 24: 1.914 جنيه بعد ما تخطى 2100 في وقت سابق بدون مصنعية.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل 1675 جنيها للشراء اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل إلى 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1.436 جنيه، فيما وصل سعر الجرام عيار 14: 1,117 جنيه للشراء.

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أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم المصريون في جميع المحافظات المختلفة بشكل يومي بأسعار الأصفر مقارنة بالمعادن الأخرى، نظرا لرغبة الكثير في حفظ أموالهم فيه، خاصة السبائك بأوزانها المختلفة والجنيهات، وكذلك المقبلون على الخطوبة ومشروع الزواج، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1675 جنيهًا.

وقفز الأصفر عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21: 1200 جنيه لأول مرة في الاثنين 9 مايو2022، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر 2022 مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.



سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1675 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو 2022.

وكان سعر الأصفر عيار 21 للجرام الواحد العام 2021 كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم في مصر

يبحث الكثير يوميا عن الذهب وأعيرته المختلفة، وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم، الثلاثاء، والذي يقدمه موقع “صدى البلد” بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1675 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم، الثلاثاء، في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء: 1.914 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الثلاثاء، عيار 21: 1.675 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم، الثلاثاء، عيار 18: 1436 جنيه.

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سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم، الثلاثاء، عيار 14: 1117 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم، الثلاثاء، عيار 24: 13.000 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم، الثلاثاء، عيار 24: 1829 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتعد أسعار المعدن النفيس اليوم، الثلاثاء، بالمصنعية متفاوتة من منطقة إلى أخرى، ويعود هذا التغير لاختلاف معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم جميع المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.