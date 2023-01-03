تبادل المشروعات الدراسية بين طلاب جامعتي حلوان وإسلام مالانج بإندونيسيا

قام مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بتنظيم لقاء لتبادل المشروعات الدراسية فى مجال الإدارة المدرسية والصفية والممارسات الميدانية للمعلم بالمدارس، بالتعاون مع جامعة إسلام مالانج بإندونيسيا، فى إطار تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وتبادل المحاضرات الافتراضية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وريادة الدكتور حسام حمدى، عميد كلية التربية.

وأشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، بالتعاون المصرى الإندونيسي ودوره فى دعم التجارب والخبرات التدريسية المميزة وتبادلها على الصعيد الدولى، مؤكدًا ريادة الشباب ومعلمى المستقبل فى تطوير المنظومة التربوية.

من جانبه، أكد الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تميز المبادرة وأهمية الاستفادة من المقررات الدراسية فى الخروج بأفكار مشروعات طلابية قابلة للتطبيق فى الواقع الميدانى بما يخلق جوا من المنافسة البناءة بين الطلاب.

فيما أوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أهمية التعاون والشراكة بين الجامعة والجامعات الأخرى من أجل تبادل الخبرات والمعارف والثقافات بين الطلاب.

وأعرب الدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية، عن اعتزازه بالتعاون المصري الإندونيسي، وتقديره للتعاون على المستوى الدولي لإبراز النماذج الطلابية والتدريسية المميزة، مؤكداً أهمية تلك المبادرة في تقليص الفجوة بين الجانب النظري الذي يتم تدريسه بالمقررات التربوية وبين الجانب التطبيقي من خلال الممارسة الميدانية بالمدارس.

وأشادت الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية، بالتعاون المثمر مع جامعة إسلام مالانج بإندونيسيا، بدءاً من مشاركتها في الويبينار الدولي الأول لتبادل الممارسات الدولية لمؤسسات التعليم العالي في مكافحة الفساد، ثم مشاركتها في المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية، ومد جسور التعاون لتشمل تبادل المشروعات الطلابية المميزة بالمقررات الدراسية.

وخلال اللقاء الذي افتتحه الدكتور إمام وحيدو كريم الله، رئيس مكتب العلاقات الدولية بجامعة إسلام مالانج بإندونيسيا، والسيدة ترايشاندرا، ممثل وزارة التعليم والثقافة الإندونيسية، تم إلقاء الضوء على مبادرة تبادل الخبرات التدريسية فى المجال التربوي بين الطلاب الدوليين، والتى تسهم فى التعرف على أفضل الممارسات فى مجال الإدارة المدرسية بالمدارس والخروج بدروس مستفادة لتطوير أداء المعلم.

كما تناولت الدكتورة لبنى شهاب، نائب مدير مكتب العلاقات الدولية، فى كلمتها الافتتاحية نبذة عن التعاون الدولى مع جامعة إسلام مالانج بإندونيسيا ودورها الفعال فى تحكيم المشروعات الدراسية التى طورها طلاب الفرقة الرابعة شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التربية انطلاقا من مشكلات واقعية بالمدارس، وتوظيف مداخل إدارية تمت دراستها بالمقرر، ورصد النتائج ومشاركتها مع الطلاب الإندونيسيين.

وقد أشاد الشريك الإندونيسي بمشروعات وتجارب الطلاب المصريين التي تم تطبيقها بالمدارس، وذلك فى إطار مقرر الإدارة المدرسية والصفية، والذي قامت بتدريسه الدكتورة إيناس القاضي، بقسم التربية المقارنة والإدارة التربوية، وبتعاون من الدكتورة لبنى شهاب، الأستاذ المساعد بالقسم في تطوير وإدارة أفكار المشروعات الطلابية.

كما تمت دعوة الطلاب لتطوير أوراق بحثية مستقبلا للإفادة من نتائج مشروعاتهم، التي تناولت التنمر بالمدارس، وأنماط القيادة، وإدارة الضبط الصفي.

كذلك حازت مشروعات الطلاب الإندونيسيين على اهتمام الشريك المصري لمواكبتها متطلبات التحول الرقمي ومجتمع المعرفة من خلال مشروعات اهتمت بإدارة المعرفة والإدارة الإلكترونية.

واختتم اللقاء بتهنئة الطلاب على ما تم إنجازه في مشروعاتهم من نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع التوصية بخطة مستقبلية للتعاون في مجالات تدريسية مختلفة ومشروعات بحثية ارتكازاً للسياق المصري والإندونيسي.

جامعة حلوان