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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوش يرسل لك تحياته| معلومات جديدة عن لحظة القبض على صدام حسين

صدى البلد

نشرت وسائل إعلام أمريكية معلومات وتفاصيل جديدة حول عملية اعتقال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كشفها جندي سابق في قوات النخبة الأمريكية "قوة دلتا".

وقال الرقيب المتقاعد كيفن هولاند، الذي شارك في اكتشاف مخبأ صدام حسين ولحظة اعتقاله، إن فريق "قوة دلتا" أخبر الرئيس العراقي الأسبق لحظة اعتقاله، بأن "الرئيس بوش يرسل لك تحياته".

وأضاف خلال بودكاست مع أحد قدامى المحاربين في البحرية الأمريكية بعنوان "Danger Close"، "أن القوة الأمريكية الخاصة تلقت "معلومات أفضت لوصولهم إلى المكان الذي يختبئ به صدام حسين."

وتابع الجندي الأمريكي السابق أن الحفرة كانت مغطاة بطبقة من أوراق الأشجار والرمل، تم سدها بالفلين لإخفاء فتحتها، وكان يمتد منها أنبوب صغير للسماح بدخول الأوكسجين، مشيراً إلى أنهم ألقوا بداخل الحفرة قنبلة يدوية، ثم سمعوا صوتاً باللغة العربية يعلو تدريجياً.

مسدس "غلوك- 18″

وأردف أن "يدين ظهرتا من الحفرة، ثم ظهر رأس كثيف الشعر، وأمسكنا به، وكان الأمر كأننا نقول حسناً إنه هو".

وأوضح هولاند أن "صدام كان يحمل مسدس "غلوك- 18″، مبيناً أن أحد أعضاء الفرقة الأمريكية وجّه سلاحه على وجه صدام، لإجباره على عدم الحراك وانتزاع مسدسه منه، وهو سلاح أصبح من مقتنيات الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية كانت نفذت عملية "الفجر الأحمر" العسكرية في ديسمبرمن عام 2003 قبضت فيها على الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وقد حكمت عليه بالإعدام شنقاً، وأُعدم في 30 ديسمبر 2006.

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