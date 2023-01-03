فرصة للحصول على منحة دراسية في أوزبكستان.. تفاصيل التقديم

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن أفادت وزارة الخارجية بأن وزارة السياحة والتراث الثقافى بجمهورية أوزبكستان عن المنح التعليمية لبرامج الدراسات العليا المقدمة من جامعة “Silk Road” International University of tourism and Cultural Heritage فى مدينة سمرقند لمواطنى جمهورية مصر العربية.

وأوضحت أنه لمزيد من المعلومات عن هذه المنح والتخصصات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد.

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

بينما كانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المنح التنافسية المقدمة للدولة من جمهورية الصين الشعبية لمرحلة البكالوريوس خارج للبرنامج التنفيذي للعام الدراسي 2023 / 2024.

وأشارت إلى أن المنح لمرحلة البكالوريوس مقدمة من جمهورية الصين الشعبية في المجالات الآتية : (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى – بناء شبكات والاتصالات والمعلومات – الامن السيبرانى ـــــ علوم الهندسة البحرية – الميكانيكية – الكهربية – الهندسة الصناعية – العلاج الطبيعى – دراسة اللغة الصينية وآدابها وكذلك التخصصات التى تخدم رؤية مصر 2030) وبدون نفقات من البعثات.