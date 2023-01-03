عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة للحصول على منحة دراسية في أوزبكستان.. تفاصيل التقديم

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن أفادت وزارة الخارجية بأن وزارة السياحة والتراث الثقافى بجمهورية أوزبكستان عن المنح التعليمية لبرامج الدراسات العليا المقدمة من جامعة “Silk Road” International University of tourism and Cultural Heritage  فى مدينة سمرقند لمواطنى جمهورية مصر العربية.

وأوضحت أنه لمزيد من المعلومات عن هذه المنح والتخصصات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد.

txt

وزير التعليم العالي يُصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي في الجيزة

txt

انطلاق 4 خاصة و12 أهلية.. التعليم العالي تستعرض تطور أداء الجامعات خلال 2022

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

بينما كانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المنح التنافسية المقدمة للدولة من جمهورية الصين الشعبية لمرحلة البكالوريوس خارج للبرنامج التنفيذي للعام الدراسي 2023 / 2024.
وأشارت إلى أن المنح لمرحلة البكالوريوس مقدمة من جمهورية الصين الشعبية في المجالات الآتية : (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى –  بناء شبكات والاتصالات والمعلومات – الامن السيبرانى ـــــ  علوم الهندسة البحرية –  الميكانيكية – الكهربية – الهندسة الصناعية  – العلاج الطبيعى –  دراسة اللغة الصينية وآدابها  وكذلك التخصصات التى تخدم رؤية مصر 2030)   وبدون نفقات من البعثات.

وزارة التعليم العالى وزارة الخارجية وزير التعليم العالي التعليم العالي جمهورية مصر العربية ادارة البعثات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه.. تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

تعليق مثير من خالد الغندور على تصريحات كولر عقب هزيمة الأهلي لبيراميدز

رضا عبد العال يخرج عن شعوره على الهواء بسبب مدرب الأهلي

بعد رمضان.. زيادة جديدة في الأجور ومفاجآت سارة للمواطنين| اعرف التفاصيل

تخلصوا منه فورا.. الدولار ينهار أمام الجنيه بالسوق السوداء ويصل لهذا السعر

سيشارك أمام المصري.. سيف زاهر يكشف آخر تطورات أزمة كهربا مع الأهلي

رد فعل رمضان صبحي على هجوم جماهير الأهلي قبل مباراة بيراميدز| شاهد

الأهلي يضم دبابة غانية خلال ساعات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يُصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي في الجيزة

انطلاق 4 خاصة و12 أهلية.. التعليم العالي تستعرض تطور أداء الجامعات خلال 2022

التعليم العالي تدرس التوسع في تكليف خريجي «العلاج الطبيعي» بجميع المستشفيات الجامعية

لمناقشة دعم الخدمات.. وزير التعليم العالي يلتقي بنقيب العلاج الطبيعي 

منح دراسية بجامعات الصين في 10 تخصصات .. اعرف الشروط وطريقة التقديم

جامعة الملك سلمان تعلن حصول 285 طالبًا على منح دراسية خلال العام الحالي

قد يسبب اكتئابا للطلاب .. نتائج مضاعفة الكافيين وقت الامتحانات

أستاذ تغذية يوضح كيفية حماية الطلاب من الفيروسات خلال فترة الامتحانات 

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. صادرات الغاز المُسال المصرية الأعلى نموا عربيًّا

منخفض جوي.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية خلال ساعات على القاهرة الكبرى

ابنها الرضيع يبكي بجوارها.. سيدة تتوفى فجأة بالشارع وزوجها يفشل في إنقاذها

التموين محذرة التجار: عقوبات عدم الإعلان عن أسعار السلع تصل إلى الغلق

الأحد.. إجازة في البنوك بأوامر المركزي لهذا السبب

التعليم تعلن بدء تدريب موجهي ومدرسي اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية جريئة.. ياسمين الخطيب تثير ضجة على السوشيال في أحدث ظهور

أغربها كسر بالضلوع.. مخاطر صحية غير متوقعة لكتم العطس

تحمي من السرطان وأمراض القلب.. فاكهة مهملة يمكنك بدء يومك بها

آيتن عامر بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور لها

فيديو

انهيار الدولار وتراجع تاريخي للذهب | تفاصيل

طرق مرعبة لغش الحليب بالأسواق.. تعرف عليها

طلاق وشائعة زواج.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تكشف أسرار حياتها |فيديوجراف

اختفت من السوشيال ميديا.. رد فعل البلوجر مريم جودة بعد تشريح جثة زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

اﻟﻤﺰﻳﺪ