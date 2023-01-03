ضربات قوية.. روسيا تنتقم من أوكرانيا بعد كارثة دونيتسك

تواصل روسيا حربها مع أوكرانيا اليوم الثلاثاء، حيث يتبادل أطراف النزاع معارك قوية، وردت روسيا على قصف مركز تجنيد روسي في ماكيفكا الواقعة شرق دونيتسك، بعدة ضربات، أهمها قصف قاعدة تجنيد عسكرية، يتواجد بها قرابة 200 جندي أوكراني في منطقة درودجوفكا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسي أن قواتها دمرت 4 راجمات صواريخ "هيمارس"أمركية الصنع، وقضت على 130 جندي "مرتزقة اجانب" إثر غارات جوية على نقاط انتشار مؤقت لهم بأراضي دونيتسك خلال اليوم.

وتعرضت دونيتسك والأحياء المجاورة لها، لقصف أوكراني عنيف، وفق ما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، وخلّف القصف الأوكراني على دونيتسك 17 إصابة وقتيلين.

وأكد المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية أن قوات الدفاع الجوي دمرت جميع الطائرات المسيرة التي ألقتها روسيا في هجومها خلال عطلة رأس السنة وبالغ عددها 84 طائرة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن أن روسيا تستعد لتصعيد هجماتها على بلاده باستخدام طائرات مسيرة متفجرة إيرانية الصنع.

وقال زيلينسكي خطاب عبر دوائر تليفزيونية مغلقة مساء أمس الإثنين، "لدينا معلومات تفيد بأن روسيا تخطط لشن هجوم مطول بواسطة طائرات شاهد الإيرانية"، فيما يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استكشاف سبل تعزيز الثقة في جهوده الحربية القاصرة حتى الآن، والتي تضررت في الأشهر الماضية بسبب الهجوم الأوكراني المضاد المدعوم بأسلحة وفرها الغرب لكييف، ما أثار انتقادات في بعض الدوائر الروسية لأداء الجيش.