عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربات قوية.. روسيا تنتقم من أوكرانيا بعد كارثة دونيتسك

الجيش الروسي
الجيش الروسي

 تواصل روسيا حربها مع أوكرانيا اليوم الثلاثاء، حيث يتبادل أطراف النزاع معارك قوية، وردت روسيا على قصف مركز تجنيد روسي في ماكيفكا الواقعة شرق دونيتسك، بعدة ضربات، أهمها قصف قاعدة تجنيد عسكرية، يتواجد بها قرابة 200 جندي أوكراني في منطقة درودجوفكا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسي أن قواتها دمرت 4 راجمات صواريخ "هيمارس"أمركية الصنع، وقضت على 130 جندي "مرتزقة اجانب" إثر غارات جوية على نقاط انتشار مؤقت لهم بأراضي دونيتسك خلال اليوم.

وتعرضت دونيتسك والأحياء المجاورة لها، لقصف أوكراني عنيف، وفق ما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، وخلّف القصف الأوكراني على دونيتسك 17 إصابة وقتيلين.

غضب ضد قيادات الجيش في روسيا بعد مجزرة ماكيفكا

بدلا من الدولار الأمريكي.. دولة جديد تتجه إلى الذهب وتلجأ لـ روسيا

وأكد المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية أن قوات الدفاع الجوي دمرت جميع الطائرات المسيرة التي ألقتها  روسيا في هجومها خلال عطلة رأس السنة وبالغ عددها 84 طائرة.

وكان الرئيس الأوكراني  فولوديمير زيلينسكي، أعلن أن روسيا تستعد لتصعيد هجماتها على بلاده باستخدام طائرات مسيرة متفجرة إيرانية الصنع.

وقال زيلينسكي خطاب عبر دوائر تليفزيونية مغلقة مساء أمس الإثنين، "لدينا معلومات تفيد بأن روسيا تخطط لشن هجوم مطول بواسطة طائرات شاهد الإيرانية"، فيما يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استكشاف سبل تعزيز الثقة في جهوده الحربية القاصرة حتى الآن، والتي تضررت في الأشهر الماضية بسبب الهجوم الأوكراني المضاد المدعوم بأسلحة وفرها الغرب لكييف، ما أثار انتقادات في بعض الدوائر الروسية لأداء الجيش.

روسيا أوكرانيا فلاديمير بوتين بوتين ماكيفكا دونيتسك زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهارت بهم أرضية السنتر..العناية الإلهية تنقذ مئات الطلاب فى بورسعيد..تفاصيل

تخلصوا منه فورا.. الدولار ينهار أمام الجنيه بالسوق السوداء ويصل لهذا السعر

حسن الرداد وإيمي سمير غانم يستقبلان مولودهما الأول

فادي مش سمير.. سر اختيار حسن الرداد اسم مولوده الأول

نزل 600 جنيه.. تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

التحقيق مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في لبنان

بعد رمضان.. زيادة جديدة في الأجور ومفاجآت سارة للمواطنين| اعرف التفاصيل

ابن الجيران غواها.. "منة" تخلصت من رضيعتها في منور منزل بأسيوط| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

استفزاز.. غضب عربي واسع بعد اقتحام المسجد الأقصى

بعد وقف روسيا للإمدادات.. بلغاريا تلجأ إلى تركيا لاستيراد الغاز

صحيفة بريطانية تكشف أسرارا ووثائق مخفية تفضح عائلة بايدن

ارتفاع عدد ضحايا احتفالات رأس السنة في أوغندا إلى 10 أشخاص

الحرب على الإرهاب.. رئيس الصومال يأمر القوات العسكرية بالاستعداد للقتال.. تفاصيل

"الناتو" يعلن انعقاد اللجنة العسكرية للحلف في بروكسل .. تفاصيل

حصيلة صادمة.. ارتفاع عدد قتلى القصف الأوكراني لتمركز الجيش الروسي بدونيتسك

خطوة هامة.. مكتب زيلينسكي يكشف موعد انعقاد القمة الأوكرانية الأوروبية

ترشيحاتنا

بينهم ترامب.. إيران تكشف أسماء المتورطين في اغتيال قاسم سليماني

المصيلحي لـ النواب: الحكومة تسعى بشكل مستمر لمساعدة القطاع الخاص

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة قداسة بابا الفاتيكان السابق

منها زيادة الإنتاج وتوفير المنتجات .. رئيس الوزراء يتابع ملفات البترول

وسط حضور الآلاف.. رئيس البرازيل يودع الأسطورة بيليه|شاهد

السيسي يوجه بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوزن زائد .. أحدث ظهور للنجمة شيرين عبد الوهاب

اوعى تشتريها.. فراخ بأقل من نصف الثمن تثير ضجة على السوشيال ميديا

فادي مش سمير.. سر اختيار حسن الرداد اسم مولوده الأول

ماذا يحدث في روسيا.. غضب شعبي بعد ضربة ليلة رأس السنة.. تفاصيل

فيديو

طوله 3 أمتار.. مصر تنجح في استعادة التابوت الخشبي الأخضر| فيديوجراف

نادية الجندي تبحث عن رجل حنين .. وخطوبة طليقة سعد الصغير

فادي مش سمير.. سر اختيار حسن الرداد اسم مولوده الأول

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة زوج البلوجر مريم جودة| التفاصيل في الفيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ