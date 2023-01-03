لبست العباية.. فيديو جورجينا يشعل مواقع التواصل في السعودية| شاهد

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، تمهيدًا لتقديمه لاعبًا جديدًا لنادي النصر السعودي.

بينما ظهرت جورجينا صديقة كريستيانو وأولادها برفقته داخل أرض الملعب خلال حفل استقباله بنادي النصر السعودي، وظهرت وهي ترتدي الملابس السعودية التقليدية “العبائة” في فيديو اثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيحضر حفل تقدم كريستيانو رونالدو نحو 30 ألف مشجع من جماهير النصر، وفقا لتقارير سعودية.

نفاد قميص كريستيانو في المتاجر

وشهد متجر نادي النصر، إقبالا تاريخيا وضخما لـ طلب قميص اللاعب البرتغالي رونالدو ورقمه المميز 7، وقد تسبب هذا الإقبال الضخم في نفاد قميص اللاعب.

Georgina Rodríguez y sus hijos también estuvieron en la presentación de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr 💛🔵 pic.twitter.com/docOydpIte — Blue (@BlueboyCR7) January 3, 2023

وقال رونالدو، في تصريحات رسمية لحسابات النصر على مواقع التواصل الاجتماعي: “متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا، وأنا متحمس للانضمام إلى زملائي بالفريق، لنقوم سويا بمساعدة النصر، لتحقيق مزيد من النجاحات”.

وكان كريستيانو رونالدو فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في شهر نوفمبر الماضي، قبل نحو 7 أشهر من نهاية عقده.

وسبق للدون أن حقق لقب هداف البطولات المحلية والقارية والدولية خلال 19 مناسبة سابقة، بحصوله على هداف كأس إنجلترا موسم 2004 - 2005 مع مانشستر يونايتد بتسجيله 4 أهداف حينها، لينطق بشكل موسع في جميع الملاعب الإنجليزية والأوروبية والعالمية.