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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فى بيتنا بيبو|سر تواجد محمود الخطيب في منزل فرج عامر.. تفاصيل

الخطيب وفرج عامر
الخطيب وفرج عامر

زار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة فى منزله، خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر فرج عامر رئيس نادى سموحة صورة له رفقة حفيدته والكابتن محمود الخطيب، وعلق قائلا "في بيتنا بيبو لقاء الاحبة الكابتن محمود الخطيب منورنا ومشرفنا وزوز حفيدتي الحبيبة"

وتشهد الفترة الحالية عقد صفقات بين النادي الأهلي ونادي سموحة، إذ يرغب سموحة في ضم عدة لاعبين من الأهلي أبرزهم حسام حسن وزياد طارق وأيمن أشرف و رامي ربيعة.

كما يرغب النادي الأهلي في ضم خالد عبد الفتاح ظهير أيمن نادي سموحة في الميركاتو الشتوي الحالي.

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٠٣_٢٠٣٠٥٠

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IMG_٢٠٢٣٠١٠٣_٢٠٢٥٣٤
النادي الأهلي الخطيب نادي سموحة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب المهندس محمد فرج عامر

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