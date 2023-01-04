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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول امرأة في تاريخ أمريكا.. موراي تؤدي اليمين الدستورية كرئيس مؤقت لمجلس الشيوخ

باتي موراي تؤدي اليمين
باتي موراي تؤدي اليمين الدستورية

أدت باتي موراي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية واشنطن اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة لمجلس الشيوخ، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتولى هذا المنصب.

وحسب صحيفة "سياتل تايمز" الأمريكية، أصبحت موراي الآن، وبشكل مؤقت، الشخص الثاني في الترتيب لمنصب الرئيس في حالة غيابه.

وأوضحت أنه عادة ما يكون منصب الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ هو الثالث في الترتيب للرئاسة في حالة غياب الرئيس بعد نائب الرئيس ورئيس مجلس النواب، ولكن لا يوجد حاليا رئيس لمجلس النواب.

وتم تأجيل تصويت الجمهوريين على رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى ظهر الأربعاء، بعد فشل انتخاب كيفن مكارثي في محاولة ثالثة.

وفشل مجلس النواب الأمريكي في اختيار رئيس له في جلسة ثالثة، وذلك لأول مرة منذ 100 عام، بعد عدم جمع الجمهوري كيفن مكارثي للأصوات الكافية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، دعا النائب الجمهوري توم كول مجلس النواب إلى تأجيل الجلسة حتى ظهر الأربعاء بعد التصويت.

لذا، في الوقت الحالي، تعد موراي في المرتبة الثانية بشكل افتراضي.

وقالت موراي البالغة من العمر 72 عامًا، في بيان لها "مسؤولية كبيرة أن أصبح أول امرأة تشغل منصب رئيس مجلس الشيوخ.. ويشرفني بشدة أن اتحملها من أجل بلدي وولاية واشنطن".

وهنأ الرئيس جو بايدن، موراي على انتخابها التاريخي عبر موقع “تويتر”، حيث كتب قائلا "يشهد التاريخ في مبنى الكونجرس أن يتم انتخاب أول امرأة رئيسة لمجلس الشيوخ.. وأتطلع إلى مواصلة عملنا معا".

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