تحذير من غارات.. صفارات الإنذار تدوي في 3 مناطق بأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام متفرقة، بأن صفارات الإنذار دوت للتحذير من الغارات الجوية في 3 مناطق بأوكرانيا، اليوم الأربعاء.

ووفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية، وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، شملت التحذيرات من الغارات مناطق خاركوف، دنيبروبتروفسك وبولتافا في شرق أوكرانيا.

قاذفات هيمارس الأمريكية

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت، أن الجيش الروسي دمر 4 قاذفات هيمارس الأمريكية نتيجة الضربات على مدينة دروزكوفكا الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من جمهورية دونيستك الشعبية.

وأضافت الدفاع الروسية أن الجيش قضى على ما يصل إلى 200 جنديًا أوكرانيًا في محطة سكة حديد دروزكوفكا.

وأشارت في وقت سابق إلى تدمير أكثر من 800 صاروخ لمنصات هيمارس في دروزكوفكا.