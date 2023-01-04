5 رؤساء وزراء ببريطانيا متهمون بالضلوع في انهيار القطاع الصحي.. تفاصيل

وضعت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية على غلافها الرئيسي، صور آخر 5 رؤساء وزراء من حزب المحافظين، متهمة إياهم بالضلوع في انهيار القطاع الصحي بالمملكة المتحدة خلال 13 عامًا حكم فيها المحافظون البلاد بتقشف.

وظهر على غلاف ديلي ميرور كل من رؤساء الوزراء السابقين وهم “ديفيد كاميرون، تيريزا ماي، بوريس جونسون، ليز تراس”، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.

وقالت الصحيفة في عنوانها “انهارت خدماتنا الصحية الوطنية على يديهم: يحاول المحافظون الوقحون إلقاء اللوم على كل شيء ما عدا أنفسهم بسبب الأزمة الصحية، متجاهلين كيف أشرف خمسة من رؤساء الوزراء على 13 عامًا من الفشل”.

وكان مسئول بريطاني، كشف في وقت سابق، عن تعرض النظام الصحي في المملكة المتحدة لضغوطات متلاحقة ومتنامية، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع خلال ذروة جائحة كورونا.

وقال تيم كوكسلي، رئيس جمعية الطب الحاد (جزء خاص من الطب الباطني)، في تصريحات لقناة “سكاي نيوز”، إن الطاقم الطبي "يتعرض لضغوط لم يسبق لها مثيل".

ولفت كوكسلي إلى أنه يتعين على السياسيين الاستماع إلى العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية "إن إتش إس".

وأضاف أن هناك حاجة إلى "التفكير مليًا في كيفية إدارة الأزمة"، داعيًا إلى اتخاذ "بعض الإجراءات العاجلة".