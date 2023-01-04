عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 رؤساء وزراء ببريطانيا متهمون بالضلوع في انهيار القطاع الصحي.. تفاصيل

صدى البلد

وضعت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية على غلافها الرئيسي، صور آخر 5 رؤساء وزراء من حزب المحافظين، متهمة إياهم بالضلوع في انهيار القطاع الصحي بالمملكة المتحدة خلال 13 عامًا حكم فيها المحافظون البلاد بتقشف.

وظهر على غلاف ديلي ميرور كل من رؤساء الوزراء السابقين وهم “ديفيد كاميرون، تيريزا ماي، بوريس جونسون، ليز تراس”، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.

وقالت الصحيفة في عنوانها “انهارت خدماتنا الصحية الوطنية على يديهم: يحاول المحافظون الوقحون إلقاء اللوم على كل شيء ما عدا أنفسهم بسبب الأزمة الصحية، متجاهلين كيف أشرف خمسة من رؤساء الوزراء على 13 عامًا من الفشل”.

وكان مسئول بريطاني، كشف في وقت سابق، عن تعرض النظام الصحي في المملكة المتحدة لضغوطات متلاحقة ومتنامية، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع خلال ذروة جائحة كورونا.

وقال تيم كوكسلي، رئيس جمعية الطب الحاد (جزء خاص من الطب الباطني)، في تصريحات لقناة “سكاي نيوز”، إن الطاقم الطبي "يتعرض لضغوط لم يسبق لها مثيل".

ولفت كوكسلي إلى أنه يتعين على السياسيين الاستماع إلى العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية "إن إتش إس".

وأضاف أن هناك حاجة إلى "التفكير مليًا في كيفية إدارة الأزمة"، داعيًا إلى اتخاذ "بعض الإجراءات العاجلة".

انهيار القطاع الصحي رؤساء وزراء حزب المحافظين المحافظون رؤساء الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يخسر 260 جنيها.. انهيار سعر الذهب اليوم فى مصر

بعد التنمر عليها.. رامي رضوان: بنتي زي القمر وكلام الناس ملوش قيمة

760 جنيهًا مرة واحدة| أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

أخيرًا لبست العباية.. مفاجأة الظهور الأول لجورجينا صديقة رونالدو في السعودية

مفاجأة.. الأهلي يقترب من ضم ثنائي بيراميدز

بعد القبض عليها.. بلوجر شهيرة تواجه عقوبة الإعدام

خط النهاية.. نقطة فاصلة لرحيل محمد صلاح عن ليفربول

مفاجأة.. تفاصيل القبض على عازف الأورج محمد عبدالسلام بعد أيام من إيقافه

ترشيحاتنا

قلق بالغ.. أمريكا تجري محادثات مباشرة مع ممثلي مكتب نتنياهو بشأن اقتحام الأقصى

5 رؤساء وزراء ببريطانيا متهمون بالضلوع في انهيار القطاع الصحي.. تفاصيل

أمطار غزيرة وسيول وتساقط للثلوج.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

760 جنيهًا مرة واحدة| أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

مرتضى منصور يوجّه رسالة خاصة لـ أمير كرارة

ملايين الجنيهات.. محاكمة رئيس جامعة دمنهور بتهمة الرشوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس ميلاده أو وفاته.. ما سبب احتفال جوجل بالكاتب إحسان عبدالقدوس ؟

بكلمكم من الزنزانة حبايبي.. بوست يثير الجدل باسم بلوجر متهمة ببيع المخدرات

عفش مغشوش.. بيع أثاث بـ 3 آلاف جنيه والخشب "كارتون مضغوط"

رخيصة جدا .. وصفة طبيعية لعلاج القولون وتطهيره

فيديو

غرق مدينة براني .. سيول وأمطار غزيرة بمحافظة مرسى مطروح |فيديوجراف

العليا لمكافحة كورونا تكشف حقيقة عودة المتحور الجديد.. شاهد

زيادة جديدة في الأجور.. مفاجآت سارة للمواطنين بعد شهر رمضان

القبض على شيرين وحسام حبيب في لبنان والتحقيق معهما | اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ