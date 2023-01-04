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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات واعتقالات.. هجمات إجرامية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وجنين

الجيش الإٍسرائيلي
الجيش الإٍسرائيلي

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات بين مجموعة من المسلحين وقوات الجيش في نابلس وبلدة قباطية قضاء جنين.

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وأفاد نادي الأسير باعتقال عدد من الفلسطينيين في الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين والقوات الإسرائيلية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مناطق عدة في مدينة نابلس، منها منطقة رأس العين، ونشرت قناصتها على أسطح أبنية في المنطقة، حيث حاصرت منزلا وقامت باعتقال أحد الشبان، كما اقتحمت شارع المنجرة ومنطقة أبو بكر بالجبل الشمالي في المدينة.

واقتحمت قوات خاصة إسرائيلية محيط البلدة القديمة في نابلس، وبلغ عن إطلاق نار كثيف عقب اقتحام القوات محيط البلدة القديمة.

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وفي محافظة الخليل، داهمت القوات الإسرائيلية عدة منازل في حي كريسة في دورا، وأطلقت قنابل الغاز صوب الفلسطينيين.

وأطلق مسلحون النار تجاه القوات الإسرائيلية واستهدفوها بعبوة شديدة الانفجار خلال اقتحامها بلدة قباطية، فيما أصيب شاب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام البلدة.

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