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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهمين بقتل ربة منزل بسبب الخلافات الأسرية بالقليوبية

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الاولى بمحكمة جنايات بنها بالقليوبية اليوم الاربعاء جلسة محاكمة شقيقان بتهمة قتل زوجة احدهما والشروع فى قتل  شقيقها اثر خلافات بينهم واجلت هيئة المحكمة القضية فى جلسة امس الاول لجلسة اليوم للنطق بالحكم ووصل منذ قليل المتهمين للمحكمة وسط إجراءات وتشديدات أمنية مكثفة بنطاق المحكمة. 

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وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3407 جنح قسم ثان بنها، والمقيدة برقم 2383 كلي شمال بنها، أنه في يوم 13/8/ 2022، أقدم كل من: أحمد عبد العزيز ربيع، ترزي، وشقيقه محمود عبد العزيز ربيع 43 سنة، حيث قام المتهم الأول بالتعدي عليها بضربات نافذة عدة مرات استقرت بالساعد الأيمن والمرفق لذات اليد، وطعنة استقرت بالجانب الأيسر لبطنها باستخدام سلاح أبيض تسببت في قتل المجني عليها سعدة عفيفي مصطفي مرشد، زوجة المتهم الثاني، عمدًا بأن أشهر في مواجهتها سلاحًا أبيض سكين قاصدًا إزهاق روحها فأحدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي المرفقين والتي أودت بحياتها.

 


وأشار أمر الإحالة أن الجناية اقترنت بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، حيث شرع المتهم أيضا في قتل شقيقها المجني عليه، مصطفى عفيفي مصطفى مرشد، عمدًا، والذي ما أن ظفر به حتى كاله طعنتين بناحية الصدر باستخدام سلاح أبيض سكين أسقطته أرضًا مغشيًا عليه، قاصدًا قتله فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق.

 


وأردف أمر الإحالة، بأن المتهم أحرز بغير مسوغ قانوني ودون مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص سكين.
 

 

كما أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين، القتل العمد للمجني عليها سعدة عفيفي مصطفى مرشد، والشروع في قتل شقيقها المجني عليه مصطفى عفيفي.

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