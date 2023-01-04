صحة الأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد

استعدادا لاستقبال أعياد الميلاد وسط حضور وتوافد العديد من السياح خلال الموسم السياحي الحالي، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والتخصصية والوحدات الصحية بنطاق المحافظة إلى الدرجة القصوى.

وتم وضع خطة تأمين طبى، حيث تم تقليص إجازات وراحات الأطباء والتمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتشكيل فرق الانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ، مع التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من مصادر الطاقة والمياه والكهرباء.





وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بقيادة الدكتور أحمد السبكي، أنه تم توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى في جميع التخصصات الطبية الحرجة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكولات الموقعة مع الجامعات المصرية، كما تم التنسيق مع مرفق الإسعاف بالمحافظة ونشر سيارات الإسعاف بمختلف التمركزات والمحاور على مستوى المحافظة، كما تم التوسع في تفعيل نظام النداء الآلي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمعظم المستشفيات.

وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في مقر فرع الهيئة بالأقصر، برئاسة الدكتور أحمد شفيق، مدير الفرع، لتلقي أي شكاوى أو إخطارات، ومتابعة الموقف على مدار الساعة، بجانب التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، وغرف عمليات وزارة الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية.

ويأتي هذا كله طبقا لخطة الهيئة العامة للرعاية بتوفير أقصى حد من الأمن والأمان للخدمات الصحية، وتقديم خدمة صحية متطورة مع بذل كل الجهد من الفرق الطبية للسهر على راحة المرضى والمواطنين.

