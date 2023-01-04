رئيس جامعة بنها يوزع الهدايا على أطفال الغسيل الكلوي ووحدة أمراض الدم

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها ، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بالمستشفيات الجامعية للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى داخل عدد من الأقسام العلاجية، بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية ووكلاء كلية الطب البشرى.



ووزع رئيس الجامعة ومرافقوه الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي بعدد 28 حالة ، وحدة أمراض الدم للأطفال بعدد 36 حالة ، بمشاركة إدارة النشاط الاجتماعى بالادارة العامة لرعاية الشباب، كما تفقد وحدة العناية المركزة للأطفال، ووحدة رعاية أمراض الشرايين التاجية.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن إدارة الجامعة حريصة على دعم المستشفيات الجامعية وتعظيم دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي من خلال تقديم خدمة صحية لائقة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة .

وخلال الجولة، التقى رئيس الجامعة بالأطقم الطبية والتمريض والقائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات بنها الجامعية وقدم لهم باقات من الزهور، ووجه الشكر لهم وحثهم علي تقديم مزيد من الجهد لراحة المرضى وتخفيف آلامهم .