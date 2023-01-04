الرابع.. كريستيانو رونالدو ضمن قائمة محترفي أوروبا في الأندية العربية

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق لمدة موسمين ونصف الموسم .

وكتبت الرياضية السعودية عبر حسابها بموقع تويتر «عاجل| #النصر يوقع رسميًا مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف».

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية أكدت توصل نادي النصر السعودي إلى اتفاق مع البرتغالى كريستيانو رونالدو للتعاقد معه لمدة موسمين ونصف، مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وفسخ البرتغالى كريستيانو رونالدو تعاقده “مؤخرًا” مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، بعد هجوم النجم البرتغالي على إدارة النادي الإنجليزي والمدير الفني الهولندي تين هاج.

ويعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو هو رابع لاعب في تاريخ كرة القدم، حاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم ويحترف في الأندية العربية.

وجاء الثلاثي الذين سبقوا البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الاحتراف ضمن صفوف الاندية العربية على النحو التالي :

الليبيري جورج وياه خاض تجربة في صفوف فريق الجزيرة الإماراتي.

البرازيلي روماريو شارك مع فريق السد القطري.

الإيطالي كانافارو تواجد ضمن صفوف فريق الأهلي الإماراتي.

كريستيانو رونالدو يرحل عن النصر السعودي

وكشفت تقارير اعلامية أن عقد البرتغالى كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي يتضمن بنداً يقضي بإعارته إلى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في يوليو القادم في حال أنهى الفريق الإنجليزي الموسم في مراكز دوري أبطال أوروبا.

وأشارت التقارير الاعلامية أن مسئولي نادي نيوكاسل الإنجليزي الجدد هم نفسهم مسؤولو نادي النصر السعودي شريطة استمرار البرتغالى كريستيانو رونالدو سفيرا للسعودية فى الترويج لملف كأس العالم 2030.

مكاسب التعاقد مع كريستيانو رونالدو

‏قمصان فريق النصر السعودي لدى طرح الدفعة الأولي امام الجماهير نفذت خلال ساعات من متجر النادي الرسمي بسبب صفقة رونالدو وبلغت عائدات القميص نحو 63 مليون دولار كما زاد متابعي نادي النصر السعودي بعد التعاقد مع البرتغالى كريستيانو رونالدو علي انستجرام بنسبة ٣٠٠٪ وعلي تويتر شاهد اعلان التعاقد ٤٨ مليون فرد ونال الاعلان ٣٠٠ الف اعجاب و١٨٤ الف ريتويت .

وبعد انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي بات النادي السعودي النادي الوحيد في العالم الذي يتواجد ضمن قائمة أكثر 20 منشورًا حصولاً على الإعجابات في إنستجرام.