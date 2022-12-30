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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسمان ونصف.. تفاصيل تعاقد النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو

رونالدو
رونالدو

أعلنت صحيفة الرياضية السعودية، أن نادي النصر السعودي تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف.

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موسمان ونصف.. تفاصيل تعاقد النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو

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كريستيانو رونالدو يتعاقد رسميا مع نادي النصر السعودي

وكتبت الرياضية عبر حسابها بموقع تويتر #عاجل | ‎#النصر يوقع رسميا مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف.

وكانت صحيف ماركا أكدت توصل نادي النصر إلى اتفاق مع كريستيانو رونالدو للتعاقد معه لمدة موسمين ونصف، مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

يذكر أن رونالدو فسخ تعاقده “مؤخرا” مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، بعد هجوم النجم البرتغالي على إدارة النادي الإنجليزي والمدير الفني الهولندي تين هاج.

كريستيانو رونالدو النصر السعودي الرياضية السعودية كريستيانو النصر

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