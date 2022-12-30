موسمان ونصف.. تفاصيل تعاقد النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو

أعلنت صحيفة الرياضية السعودية، أن نادي النصر السعودي تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف.

وكتبت الرياضية عبر حسابها بموقع تويتر #عاجل | ‎#النصر يوقع رسميا مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف.

وكانت صحيف ماركا أكدت توصل نادي النصر إلى اتفاق مع كريستيانو رونالدو للتعاقد معه لمدة موسمين ونصف، مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

يذكر أن رونالدو فسخ تعاقده “مؤخرا” مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، بعد هجوم النجم البرتغالي على إدارة النادي الإنجليزي والمدير الفني الهولندي تين هاج.