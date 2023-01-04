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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام للمتهمين بقتل شاب أثناء خروجه من صلاة الجمعة بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حكمها بالإعدام ضد 3 متهمين قاموا بقتل شاب أثناء خروجه من صلاة الجمعة بالإسماعيلية.

إصابة شاب في انقلاب توك توك بالقرب من مستشفى حميات الإسماعيلية

وفرضت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الإسماعيلية، كردونًا أمنيًا بمحيط مجمع المحاكم بالإسماعيلية، وشددت من إجراءاتها الأمنية أثناء جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل شاب أثناء خروجه من صلاة الجمعة بالإسماعيلية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية من القبض على عدد من المتهمين  لارتكابهم واقعة قتل شاب أمام منزله بدائرة مركز ومدينة أبو صوير بقرية السجاعي، والشروع في قتل شقيقه بسلاح ناري.
وقال سعيد أبو تارى، عم الضحية، إن مشاجرة وقعت بين أفراد أسرة شقيقه خلال خروجهم من صلاة الجمعة، استخدم فيها الطرف الثاني المتهم الأسلحة النارية، بعد أن بيت النية للمشاجرة وجهزوا الأسلحة الآلية، بسبب الاختلاف على إقامة طريق في أرض مخصصة للمجني عليهما لرفضهما سير السيارات من الأرض الخاصة بهما، لوصول لمنزلة المتهمين، رغم أن لهم طريق آخر خاص بهم.

وتابع أحمد إبراهيم 22 عامًا شقيق المجني عليه، إنهم قاموا بقطع الطريق بقش الأرز وبعض بقايا الأشجار، لمنع مرور الغرباء من طريقهم، وهو ما أغضب جيرانهم، وعلى أثرة تشاجروا معهم، وأطلق المتهمين وابل من الرصاص، مما أسفر ذلك على مصرع شقيقه "ماهر إبراهيم أبو تارى، 41 عامًا، بطلق ناري فى البطن، والشروع في قتله بعدما أصيب بعدة طلقات خرطوش، كما أصيب والدهم ونقل إلى العناية المركزة.

وتمكنت وحدة مباحث أبوصوير برئاسة المقدم محمد يونس الطحاوي، من القبض على شخصين لارتكابهما واقعة قتل الشاب والشروع في قتل شقيقه بسلاح ناري.

وكان اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو صوير يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين في عزبة الشجاعة بمنطقة شعيب التابعة لدائرة مركز أبوصوير استخدم فيها أحد الأطراف الأسلحة النارية مما تسبب في مصرع شخص وإصابة شقيقه.

على الفور انتقل مدير أمن الإسماعيلية، وعدد من القيادات الأمنية إلى مكان الحادثة، وأمر بتشكيل فريق بحث وانتقال ضباط المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة وتحديد هوية المتهمين في الجريمة.

ونجح رجال مباحث مركز شرطة أبو صوير، في إثنين من المتهمين واعترفا بارتكابهم الواقعة، وأرشدا عن السلاح المستخدم في الواقعة

محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية وزير الداخلية العناية المركزة

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