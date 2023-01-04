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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أوكراني: حان الوقت لإرسال قوات حفظ سلام لمحطة زابوروجيا

محطة زابوريجيا النووية
محطة زابوريجيا النووية

أعلن مسؤول أوكراني، اليوم الأربعاء، أن الوقت قد حان لإرسال قوات حفظ سلام إلى محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية.

 

وقال رئيس الشركة الوطنية للطاقة النووية في أوكرانيا في تصريحات له اليوم، أن حان الوقت لإرسال قوات حفظ سلام لمحطة زابوروجيا.

 

وأضاف المسؤول الأوكراني: "يجب إرسال قوات حفط سلام لمحطة زابوريجيا النووية حتى دون اتفاق مع روسي".

 

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن قصف أوكرانيا لمحطة زابوريجيا النووية يهدد بكارثة.

 

وقالت الخارجية الروسية ، إن موسكو تعمل على فكرة إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا لتجنب كارثة نووية.

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وكان مسؤول روسي كبير في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا ، قد أكد يوم الجمعة الماضي أن قصف محطة الطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا هناك "توقف تقريبا".

وفي حديثه عبر التلفزيون الروسي الرسمي، قال حاكم المنطقة الذي تم تنصيبه في روسيا، يفغيني باليتسكي، إن القوات الروسية لن تغادر محطة الطاقة النووية، ولن تعود أبدا إلى السيطرة الأوكرانية.

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