نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد لجان كلية التمريض

تفقد الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي بلجان كلية التمريض .

رافقه خلال الجولة الدكتورة أمينة النمر عميد الكلية ، الدكتورة عبير زكريا وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة وفاء فتحي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة ناهد قنديل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأشاد بحسن سير أعمال الامتحانات والتنظيم، كما أشاد “ البيومى ” بدور الكلية في إعداد أسئلة بنك الامتحانات. وتحدثت الدكتورة امينه النمر عن استراتيجية وزارة التعليم العالي والجمهورية الجديدة في ٢٠٣٠ في نشر التحول الرقمي وما اتخذته الكلية بالتعاون مع كلية طب المنصورة وكلية هندسة المنصورة وكلية صيدلة المنصورة في التعاون المثمر من اجل تسهيل مهمة الطلاب في اداء الاختبارات الالكترونية لسعي الكلية للاعتماد الدولي بعد حصولها على الاعتماد وتجديد الاعتماد المصري.

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