نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب يتفقد لجان امتحانات كلية العلوم

قام الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية؛ لمتابعة سير العمل بلجان الامتحانات بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة للجان الامتحانات (التخلفات - العملي) بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

لجان الامتحانات

وخلال الجولة تفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اللجان، واطمأن على سير العمل بها، وتابع أسئلة الامتحانات، وتحاور مع الطلاب حول أسئلة الامتحان، وأنها من المقرر الدراسي، واطمأن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على وجود أستاذ المادة مدة الامتحان؛ للرد على أي استفسار من الطلاب، كما اطمأن على وجود الأشراف الطبي الذي تم التنسيق له مع الإدارة الطبية بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية بجامعة الأزهر.



ونبه نائب رئيس جامعة الأزهر على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الامتحانات داخل جميع اللجان وداخل الكنترولات، وقد رافق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال الجولة التفقدية الدكتور سيد بكري، عميد الكلية، والدكتور متولي منتصر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.