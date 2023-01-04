السيسي: تطوير المجتمع السيناوي يمثل قاعدة انطلاق لجهود الدولة.. فيديو

أذاعت فضائية اكسترا نيوز"، لقطات عاجلة ظهر من خلالها، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح أحمد خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء محمد رشوان رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، واللواء حسن عبد الشافي المستشار برئاسة الجمهورية.

وقد وجه الرئيس السيسي بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ إستراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان.

البقعة الغالية



وقد وجه الرئيس السيسي بدعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري ليكون بمثابة قاعدة انطلاق لجهود الدولة في تلك البقعة الغالية من أرض مصر .